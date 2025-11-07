Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Udinese, Runjaic: "Con l'Atalanta abbiamo dimostrato che stiamo crescendo"

Udinese, Runjaic: "Con l'Atalanta abbiamo dimostrato che stiamo crescendo"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:00Serie A
Davide Marchiol

17.00 - L'Udinese affronterà domenica alle ore 18:00 la Roma all'Olimpico per l'undicesima giornata di Serie A. In conferenza stampa mister Kosta Runjaic farà il punto della situazione in casa friulana. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

17.02 - Inizia la conferenza stampa.

L'anno scorso quello contro la Roma fu il primo stop pesante, avete preparato la gara tenendo a mente quel 3-0?
"La scorsa stagione ci ha portato grandi sfide, abbiamo avuto momenti più o meno complicati, ma l'avevamo cominciata bene la stagione. Il primo punto contro il Bologna l'avevamo conquistato però con un po' di fortuna, abbiamo battuto il Como che però nel finale della partita sbagliò un rigore, è stato un avvio dove avevamo conquistato più punti rispetto a quanto mostrato in campo. Stavolta invece siamo più costanti, alcune gare è vero le abbiamo perse, ma anche contro l'Atalanta la prestazione è stata solida. E' importante vincere, dà più sicurezza a livello mentale. Nel primo tempo contro l'Atalanta abbiamo fatto molto bene, nella ripresa abbiamo sofferto di più riuscendo però a mantenere alta l'attenzione. La gara con l'Atalanta ci ha dimostrato che stiamo crescendo e possiamo imporci anche contro le grandi. Ora dobbiamo affrontare la prossima grande sfida, la Roma questa estate ha cambiato allenatore, un tecnico con grande esperienza e hanno anche un gruppo molto esperto. Giocano uomo su uomo, hanno giocatori di assoluto livello, si sono rafforzati sul mercato e hanno un trend positivo. Hanno 21 punti e hanno cominciato molto bene la stagione, hanno vinto in trasferta in Europa League e questo ci può far capire che gara ci aspetta. Dovremo lavorare bene come collettivo, difendendo con coraggio facendo bene in fase offensiva. L'esperienza fatta contro l'Atalanta ci aiuterà con la Roma, squadra per la quale abbiamo grande rispetto, è una grande sfida, sarebbe bello andare subito in vantaggio ma sarà difficile, noi daremo tutto per mettere in difficoltà anche gli avversari d'alta classifica".

Si accontenterebbe di rivedere la prestazione con l'Atalanta?
"Credo non basterebbe, vedo una Roma un po' superiore rispetto all'Atalanta, fanno grande pressing, sono molto forti nei duelli. Sono tra le prime squadre in Serie A per duelli vinti e giocano in casa. Hanno perso l'ultima gara in trasferta in campionato ma in una gara dove avevano cominciato bene e potevano segnare un gol, poi però il calcio a volte ti fa raccogliere risultati diversi rispetto a quel che si vede in campo. Dobbiamo fornire la prestazione giusta, se lo faremo potremo avere le nostre possibilità. Davanti avremo una squadra di grande qualità, dovremo fornire la nostra miglior versione. Siamo motivati per dare tutto quello che abbiamo, sarà importante l'approccio, servirà cominciare bene. Sappiamo quali siano i punti di forza della Roma e quale sia la qualità dei loro giocatori, sulla carta non siamo i favoriti ma vedremo quale sarà lo sviluppo della gara".

Davis ci sarà?
"Sarà con noi, ma non credo possa partire dal primo minuto perché si è allenato poco, ad oggi ha circa mezz'ora di autonomia. Che ci sia però è già una bella notizia. Comunque è importante che sia con noi e potrà sfruttare la pausa per presentarsi al top contro il Bologna. Ieri non si è allenato per tutta la sessione, abbiamo fatto qualche test con lui e nella fase d'allenamento a cui ha partecipato ci ha mostrato cosa sa fare, ha anche segnato. Fa lavorare tanto gli avversari e per noi è importante".

TMW - Altre assenze?
"Non ci sarà Miller, ha subito una contusione due giorni fa, quindi non ci sarà contro la Roma. Siamo però ottimisti che possa tornare già con il Bologna. Ovviamente mancherà anche Kristensen che tornerà dopo la sosta".

TMW - Era partito forte Zemura, ora invece si è un po' spento con un Kamara in grande crescita e con assist, come procede il lavoro di Jordan?
"In avvio di stagione hanno tutti lavorato bene e hanno avuto spazio, Zemura è partito forte e si era guadagnato un piccolo vantaggio. Kamara però è uno che non molla mai, un grande lavoratore, ha aspettato un'occasione e quando l'ha avuta l'ha sfruttata al meglio. A sinistra abbiamo una bella concorrenza, Kamara sta facendo bene, ora c'è lui in vantaggio e mi aspetto una reazione di Zemura ora, deve continuare a lavorare duramente in allenamento aspettando la sua chance. Nell'ultima pausa per le nazionali Zemura ha viaggiato mentre Kamara ha lavorato con noi, quindi chiaramente Hassane ha potuto godere anche di questo lavoro. I viaggi lunghi mi costringono a volte a fare un po' di turnover, Kamara giocherà domenica, a livello mentale e fisico è molto sul pezzo. Devo dire che ha mantenuto un ottimo equilibrio tra fase difensiva e offensiva nelle ultime giornate e spero continui così, i nostri successi dipendono anche dal suo lavoro. La Roma su quella fascia è forte e dovrà lavorare molto bene nelle due fasi, Kamara è pronto a prendersi questo compito sulle spalle, l'assist con l'Atalanta gli ha fatto molto bene in quanto lo abbiamo sottolineato in passato ci aspettiamo energia, corsa, assist e gol dai nostri esterni. Siamo sulla strada giusta in questo senso".

Sarà un partita particolare per Zaniolo:
"Zaniolo sta migliorando e lavorando su se stesso, è già chiaro che è un giocatore molto importante, ci dà esperienza, qualità, ci dà energia, non si risparmia nei duelli. E' bello dover giocare, sa che deve migliorare, a volte può scaricare il pallone più velocemente. Fino ad ora ha lavorato molto bene, sta correndo, lavora bene in difesa, sarà importante per noi anche contro la Roma. Può segnare, può fornire assist, può tornare anche utile anche a livello difensivo, negli ultimi anni si è concentrato molto sulla fase offensiva e ora deve crescere in quella difensiva. Ha avuto stagioni sfortunate con infortuni, ha toccato punti alti e punti bassi in carriera, deve trovare costanza e in questo senso sta facendo un lavoro meraviglioso. In allenamento è sempre motivato, contro la Roma per lui sarà emozionante, ha cominciato lì la sua carriera in Serie A. Magari non tutti i tifosi della Roma lo amano, si aspetta un'accoglienza che non sarà super calorosa, ma fa parte del calcio. Sarà concentrato al massimo sulla gara e darà tutto per l'Udinese, speriamo faccia una bella prestazione. Vedremo come evolverà la gara, il suo obiettivo è continuare a segnare e spero riprenda dal gol segnato con l'Atalanta".

In difesa ora con Bertola, Goglichidze e Palma ha ampia scelta:
"Palma sta crescendo, aveva già fatto bene in Coppa Italia, ha fatto meno bene con il Sassuolo ma è ancora molto giovane. Ha dato il suo contributo contro l'Atalanta in una fase complicata della gara. Ha raccolto i frutti del suo lavoro contro l'Atalanta, vedo come si allena, ha le sue possibilità di giocare titolare, vedremo chi sceglierò. Tutti e tre hanno le loro possibilità, sono giovani, sono ragazzi che hanno poca esperienza in Serie A. Se prendiamo la Roma con N'Dicka, Hermoso e Mancini è tutt'altra storia. Sono ragazzi che devono poter avere tranquillità nel lavorare, sono giocatori interessanti e non a caso sono qui a Udine, cerchiamo sempre ragazzi che possono crescere, per ora hanno lavorato bene, devono lavorare su certi dettagli giocando. C'è Solet che è un altro ragazzo comunque ancora giovane, è arrivato l'anno scorso e ha cominciato a giocare a metà stagione, non ha ancora così tante gare di Serie A come esperienza. Abbiamo anche Kabasele, che è stato importante con la sua esperienza e per quello che dà in campo e ai compagni, quando c'è stato l'infortunio di Kristensen per me è stato chiaro che Kabasele poteva sostituirlo nella linea della difesa a 3. Se questi ragazzi continueranno a crescere non ci saranno problemi a farli giocare anche tutti e tre contemporaneamente, ma non sappiamo quando potrà accadere. Ora è importante giocare pesanti come quelle con Atalanta e Roma cercando di portare comunque punti a casa. Giocheremo contro una squadra che ci metterà sotto difficoltà e pressione, la Roma ha segnato molto in contropiede o rubando palla, vuol dire che quando conquistiamo il pallone bisogna gestirlo bene e tenerlo. Dovremo ridurre al minimo gli errori".

Ekkelenkamp è un giocatore ritrovato? Dopo l'avvio difficile sta dicendo la sua:
"Sì assolutamente, ha avuto un avvio non semplice con l'infortunio, ha perso il ritmo, non era poi soddisfatto delle prestazioni dopo che è rientrato dall'infortunio, ma sappiamo cosa può dare. Conosciamo anche il suo carattere, è un po' introverso, ma deve continuare a credere in se stesso, contro l'Atalanta è stato attento, mettendo in campo tutto ciò su cui lavoriamo in allenamento. Corre molto e spero che anche lui riprenda dalla prestazione fornita con l'Atalanta, speriamo che contro la Roma continui a darci una grande mano ae che continui a lavorare forte".

17.31 - Finisce la conferenza stampa.

