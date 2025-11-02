Zaniolo ancora in gol e Il Messaggero Veneto scrive: "L'Udinese stende l'Atalanta"

L’Udinese ritrova il sorriso e i tre punti grazie a Nicolò Zaniolo, che decide la sfida contro l’Atalanta firmando il gol dell’ex, il suo terzo nelle ultime quattro gare. Alla Dacia Arena la squadra di Runjaic gioca con intensità e carattere, mettendo fine al proprio digiuno di successi e conquistando una vittoria pesante che le consente di superare la Dea in classifica. Con questo successo, i friulani agganciano momentaneamente Juventus e Bologna, rilanciandosi nelle zone alte della graduatoria.

Per contro, è una serata amara per l’Atalanta, che incassa la prima sconfitta in campionato: dopo una lunga serie di cinque pareggi consecutivi, la squadra di Gasperini non riesce ancora a ritrovare il gusto della vittoria e allunga a sei il proprio periodo senza successi.

"Per me è stato un pomeriggio magico, sono felice e orgoglioso della nostra squadra, grazie ai nostri ragazzi e alla nostra gente. Nelle ultime due settimane la squadra ha dato quello che aveva, oggi abbiamo fatto una prestazione matura, abbiamo speso tutte le energie che avevamo, la squadra ha dato tutto. L'Atalanta arrivava da imbattuta il che la dice lunga sui mezzi della loro squadra, siamo riusciti a segnare e in altre gare non ci siamo riusciti e siamo riusciti a tenere la porta inviolata, questo è importante", le parole di Runjaic al termine del match.