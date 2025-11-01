Live TMW Udinese, Runjaic: "Sono felice ma da lunedì penseremo già alla Roma"

17.00 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, per commentare il risultato maturato contro l'Atalanta nella decima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

17.30 - Inizia la conferenza stampa.

Il match:

"Per me è stato un pomeriggio magico, sono felice e orgoglioso della nostra squadra, grazie ai nostri ragazzi e alla nostra gente. Nelle ultime due settimane la squadra ha dato quello che aveva, oggi abbiamo fatto una prestazione matura, abbiamo speso tutte le energie che avevamo, la squadra ha dato tutto. L'Atalanta arrivava da imbattuta il che la dice lunga sui mezzi della loro squadra, siamo riusciti a segnare e in altre gare non ci siamo riusciti e siamo riusciti a tenere la porta inviolata, questo è importante. Abbiamo dominato dal punto di vista dell'energia, i ragazzi hanno dato tutto agendo in maniera coesa e lottando sulle seconde palle. Nella ripresa abbiamo avuto più equilibrio rispetto alla gara con la Juventus, ora giocheremo contro la Roma, sono aggressivi, compatti, hanno qualità a livello individuale. Abbiamo giorni per recuperare e goderci la vittoria".



Atta ha impressionato oltre a uno Zaniolo ancora in gol:

"Atta è un giocatore interessante e che sta crescendo. Sa di avere grandi margini di crescita, il calcio è sport complesso, ci sono dettagli su cui lavorare. Siamo contenti che possa raccogliere i frutti del suo lavoro quotidiano, sta crescendo, poi quanti margini abbia ancora non so dirlo, sicuramente il margine è molto, l'importante è che dia continuità a questo processo. Anche ragazzi come Kamara, Solet e Kabasele hanno fatto una grande partita, Zaniolo anche è sulla strada giusta. Sa di dover continuare a lavorare, ha dato un gran contributo con il gol vittoria":



Non la vediamo molto sorridente dopo una vittoria del genere, qual è il bilancio dopo queste 10 giornate?

"Beh sono contento, ma so che il mondo del calcio può cambiare in maniera rapida, bisogna restare sul pezzo e continuare a lavorare. Le giornate da giocare sono ancora tante e dobbiamo concentrarci sul presente, che è la Roma. Si può essere soddisfatti della situazione attuale, 15 punti è un buon bottino, nonostante questo è sempre necessario apportare qualche aggiustamento. Non si può mai rimanere fermi nel mondo del calcio, forse le critiche sono state troppe, anche a livello interno tra di noi, ma sono propedeutiche a far meglio e non vedo l'ora di leggere gli articoli domani sulla vittoria".

Sembra aver trovato il suo undici ideale:

"Abbiamo Karlstrom che penso possa riassumere bene la stagione, è un giocatore che sta facendo bene e sta crescendo come leadership. Così come Atta. Noi dobbiamo prendere determinate decisioni di settimana in settimana, oggi hanno giocato Bertola ed Ekkelenkamp perché li vedevo nella giusta condizione. Ci saranno sempre aggiustamenti da fare, anche per via magari di infortuni. Sono soddisfatto del percorso ma non al 100%, possiamo essere ancora più intensi in campo, è una questione di tempo e fortuna, affinchè i giocatori decisivi siano presenti. Anche Okoye oggi ha fatto bene nonostante sia rientrato da poco. E' stata anche bella la connessione tra giocatori e tifosi".

17.40 - Finisce la conferenza stampa.