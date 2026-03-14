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Udinese, test con la Juve. Messaggero Veneto: "Fermatene un’altra"

Udinese, test con la Juve. Messaggero Veneto: "Fermatene un’altra"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:43Rassegna stampa
Laerte Salvini

Il Messaggero Veneto oggi accende i riflettori sulla sfida tra Udinese e Juventus, presentata con il titolo "Fermatene un’altra". I friulani sperano di continuare la tradizione positiva contro le big al Friuli, dove in questa stagione sono già cadute Atalanta, Napoli e Roma, tutte battute con lo stesso risultato: 1-0. L’obiettivo della squadra di Kosta Runjaic è quindi quello di completare il poker contro una delle grandi del campionato.

La gara si presenta però complicata, anche perché la Juventus arriva in un buon momento di forma. Il lavoro di Luciano Spalletti ha infatti cambiato volto ai bianconeri, rendendoli una squadra più aggressiva e capace di occupare stabilmente la metà campo avversaria. Proprio per questo l’Udinese dovrà evitare di abbassarsi troppo e provare a replicare la strategia già utilizzata contro le altre big, puntando su fisicità e ripartenze rapide.

Sul piano tattico Runjaic dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Davis e Zaniolo in attacco, i due giocatori chiamati a dare peso e profondità alla manovra offensiva. L’unico vero dubbio riguarda la composizione della linea difensiva, con il possibile arretramento di Ehizibue e l’inserimento di Zarraga sulla fascia destra.

In casa Juventus invece non ci sarà Dusan Vlahovic, escluso dalla trasferta di Udine. A presentare la partita è stato Francisco Conceicao, che ha messo in guardia i compagni: "L’Udinese è forte e in casa lo è ancora di più". Una sfida quindi tutt’altro che semplice per i bianconeri, attesi da una squadra che in stagione ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà le grandi.

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