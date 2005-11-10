Udinese, Runjaić: "Siamo dispiaciuti, ma ho visto una squadra piena di vita"

Il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaić è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida di campionato contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Penso che non sia il momento migliore per parlare con la società. Abbiamo perso sfortunatamente, siamo dispiaciuti. Abbiamo visto una squadra piena di vita che ha combattuto. Abbiamo concesso un gol facile e non è stato facile rientrare in partita. Abbiamo avuto tanti problemi con gli infortunati, se le cose vanno male non è facile per la squadra. Oggi ho visto una squadra che ha fatto i passi giusti per uscire dalle difficoltà. Dobbiamo parlare poco e uscirne tutti insieme, i problemi succedono. Fino alla partita con la Lazio stavamo bene. Il Milan in quanto squadra esperta ha saputo gestire il vantaggio, siamo stati anche positivi in alcune fasi della partita. Fa parte del mio stile dare l'esempio a prescindere dal risultato"