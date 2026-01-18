Udinese, Solet dopo l'Inter: "Il calcio è così: all'andata vittoria, questa volta abbiamo perso"

L'Udinese ieri pomeriggio ha ceduto il passo all'Inter tra le mura amiche, venendo sconfitta per 1-0 dai nerazzurri con gol decisivo segnato dal capitano degli ospiti, il centravanti argentino Lautaro Martinez.

Al termine del match Oumar Solet, difensore centrale dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare gli aspetti principali della partita: "È stata una partita difficile, abbiamo provato di tutto per fare un gol. Oggi ci è mancata un po' di efficacia nell'ultimo passaggio. Dobbiamo continuare come nel secondo tempo, spero che la prossima partita potremo vincere. Possiamo sicuramente fare meglio".

Prosegue e conclude quindi nella sua intervista Solet, ampliando la prospettiva e provando a capire quale sia il reale obiettivo per l'Udinese in questa stagione: "Siamo a metà classifica e per noi è difficile capire dove possiamo arrivare. Pensiamo una partita alla volta e vediamo dove arriveremo. Quando giochiamo contro squadre come l'Inter è sempre difficile. All'andata abbiamo vinto, oggi abbiamo perso, il calcio è così. È finita solo 1-0, ci è mancato il gol. La prossima partita possiamo fare meglio".