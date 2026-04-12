Udinese, Solet traccia l'obiettivo: "Siamo concentrati per portare a termine la missione 50 punti"

Non succedeva da 22 anni che l’Udinese battesse nella stessa stagione sia l’Inter che il Milan a San Siro. Ieri i friulani si sono imposti con un netto 0-3 sui rossoneri e al termine del match ha parlato il difensore Oumar Solet.

Queste le considerazioni del calciatore ai microfoni ufficiali del club: “Le sensazioni sono molto positive. Siamo contenti di questa vittoria perché abbiamo fatto tre punti oggi. Dobbiamo continuare così e volevo mandare anche un grande abbraccio a Eki e Artu (Ekkelenkamp e Atta, ndr) che hanno fatto due bellissimi gol”.

E ancora: “Vogliamo continuare a dare tutto quando entriamo in campo e concludere al meglio questa stagione. Vogliamo fare 50 punti, la squadra è molto concentrata per raggiungere questo obiettivo che ci siamo posti”.