Udinese, Solet: "Vogliamo chiudere nella prima metà di classifica, possiamo farcela"

Il difensore dell'Udinese Oumar Solet è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara persa in casa contro il Parma. Queste le sue dichiarazioni:

Vi è mancata la precisione per pareggiare o anche vincere questa partita?

"Oggi è mancata efficacia nell'ultimo gesto, questa partita era alla nostra portata. Abbiamo provato di tutto per segnare e pareggiare, siamo arrabbiati, ma dobbiamo continuare a lavorare per centrare i tre punti alla prossima partita".

Questa squadra a livello mentale può fare un salto in avanti?

"Non so in cosa siamo mancati, la squadra può fare ancora bene in queste ultime cinque partite. Vogliamo arrivare nella prima metà di classifica, possiamo centrare questo obiettivo. Vediamo dove riusciremo ad arrivare".

Quanto vedi la crescita dei giovani, ad esempio Arizala e Gueye?

"Stanno crescendo bene, sono molto felice per loro. Aiutano in modo positivo, devono solo continuare così, abbiamo bisogno della fame di questi ragazzi giovani. Di partita in partita sarà una crescita costante per loro".