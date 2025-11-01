Udinese, Zaniolo: "Ringrazio i compagni per avermi accolto. L'ambizione è quella di fare bene a Roma"
TUTTO mercato WEB
Il match winner della partita, Nicolò Zaniolo, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita.
Quanto aspettavi questo gol?
"Sono felicissimo perchè ha aiutato la squadra ai tre punti. Ringrazio i miei compagni per avermi accolto come una famiglia".
Qual'è l'ambizione dell'Udinese?
"L'ambizione è di andare a Roma e dire la nostra. Non ci poniamo limiti, possiamo fare bene quest'anno".
Altre notizie Serie A
Udinese, Zaniolo: "Ringrazio i compagni per avermi accolto. L'ambizione è quella di fare bene a Roma"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Udinese, Zaniolo: "Ringrazio i compagni per avermi accolto. L'ambizione è quella di fare bene a Roma"
Serie B
Serie C
Calcio femminile