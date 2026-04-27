Un altro gran gol di un esterno: la Lazio trova il pari, Pellegrini trafigge l'Udinese da fuori
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La Lazio trova il gol del pareggio contro l'Udinese in apertura di secondo tempo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, il pallone arriva al limite dell'area di rigore per Pellegrini: coordinazione perfetta del terzino sinistro della Lazio, che mira il secondo palo e con una prodezza al volo di mancino sigla l'1-1.
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