Lazio-Udinese 3-3, le pagelle: Pedro d'altra categoria, Atta super. Dia e Gueye i peggiori

Risultato finale: Lazio-Udinese 3-3

LAZIO (A cura di Pierpaolo Matrone)

Motta 6 - L'eroe di Coppa Italia si mette subito alla temperatura giusta, con una buona risposta su Piotrowski. Nella ripresa anche qualche incertezza, ma soprattutto la bella parata su Zaniolo nel finale.

Lazzari 5,5 - Prestazione opaca sulla corsia destra: fatica a incidere sia in fase offensiva che in copertura, risultando poco efficace nell’arco dei novanta minuti.

Romagnoli 6 - Senza particolari picchi, ma con grande affidabilità. Guida la linea con esperienza, limita le iniziative avversarie e si conferma punto fermo della difesa.

Provstgaard 6 - Qualche difficoltà nei duelli fisici contro gli attaccanti dell’Udinese, ma resta dentro la partita e porta a casa una prova sufficiente, anche grazie al supporto del compagno di reparto.

Pellegrini 7 - Tra i migliori in campo: impreziosisce la sua gara con un gol di grande qualità dalla distanza. Sempre presente, sia in fase difensiva che in costruzione, offre una prestazione completa e concreta.

Basic 5,5 - "Voglio tornare quello di prima", dice nel pre-partita. E a tratti ci riesce. Impreziosisce la sua partita con un assist, anche se a volte pare si spegna la luce.

Patric 5,5 - Un po' pigra la ribattuta in occasione della rete di Ehizibue. Mette sostanza in un ruolo non suo, lì in cabina di regia.

Taylor 5,5 - Soffre il centrocampo dell'Udinese e all'intervallo, complici anche i suoi straordinari, Sarri lo tira fuori dalla mischia. Dal 46' Dele-Bashiru 6 - Impatta bene sulla partita, ha l'atteggiamento giusto.

Cancellieri 6 - Tra i più intraprendenti in fase offensiva, ma rimane applicatissimo anche dietro. Grandissima la chiusura - che vale un gol - al 10' del secondo tempo sul secondo palo.

Dia 5 - Non è la partita giusta per lui, per caratteristiche, ma ci mette pure del suo. Ha un paio di palloni buoni, ma stasera non pare andarci molto d'accordo. Col pallone, s'intende. Dal 46' Pedro 7,5 - Un gol-capolavoro, da fuori area, di quelli che in pochi riescono a fare. Entra e segna, si danna anche in fase difensiva. Il migliore.

Noslin 6 - Comincia da esterno, finisce da centravanti e regala qualche buona giocata. Corre tanto, lotta su ogni pallone, nel secondo tempo va anche vicino al gol.

Maurizio Sarri 6 - Primo tempo così così della sua Lazio, ma si rifà con un'ottima ripresa, sistemando le cose all'intervallo con le sostituzioni e anche dal punto di vista tattico.

UDINESE (A cura di Dennis Magrì)

Okoye 6 – Praticamente inoperoso nel primo tempo, non è chiamato a grandi interventi. Imparabile la conclusione di Pellegrini a inizio ripresa per l’1-1, ma è strepitoso nella parte finale con i piedi sul tiro di Isaksen. Non può nulla anche sul gol di Pedro.

Kristensen 6 – Tiene bene la posizione, rischia poco e nulla: dalle sue parti attacca con costanza Noslin, ma riesce a neutralizzarlo.

Kabasele 6 – Guida con personalità la retroguardia, non lasciando mai a Dia la possibilità di muoversi negli spazi. Sicuro e concentrato, anche nel secondo tempo con Noslin da marcare. Dall’82’ Zarraga s.v.

Solet 5,5 – Ha pure un’occasione per lasciare il segno nel primo tempo, ma di testa non inquadra il bersaglio. Solido e utile in fase d’impostazione. Sbanda un po’ nel finale quando Isaksen lo punta e lo manda in tilt. Tiene in gioco Maldini sul 3-3.

Ehizibue 7 – Una botta terrificante per lo 0-1 che corona una prestazione molto positiva in entrambe le fasi di gioco. Annulla Noslin insieme a Kristensen, mentre in avanti manda in apnea Pellegrini. Nella ripresa crossa a ripetizione, ma davanti non ne approfittano.

Ekkelenkamp 6,5 – È l’uomo ovunque dell’Udinese: si abbassa per impostare il gioco, avanza per indossare i panni di rifinitore. Si muove tanto, non dà riferimenti e soprattutto detta il ritmo ai suoi. Esce per infortunio. Dal 70’ Buksa 5,5 – Entra per dare maggiore peso in avanti. Al 76’ non raccoglie l’invito di Ehizibue in area.

Piotrowski 6,5 – Una mina vagante per il campo, si ritrova in un paio di occasioni pronto a concludere in porta, ma senza successo. Abbina fisicità e qualità, Patric non riesce mai a contenerne i movimenti. Dal 65’ Miller 5 – Non impatta bene con la partita, perdendo un gran numero di palloni.

Atta 7,5 – Meno pimpante del solito, ma sempre nel vivo della manovra offensiva. Accende la luce sulla trequarti quando ha il pallone tra i piedi. Cala un po’ nell’ultimo settore di gara, ma nel finale lascia la firma con la zampata del pareggio e con il colpo da tre punti reso vano poi dal tap-in di Maldini.

Kamara 6 – Spinta costante sulla fascia sinistra, macina chilometri e costringe Lazzari sempre a correre all’indietro. Dall’82’ Arizala s.v.

Zaniolo 6,5 – Non è un moto perpetuo nella partita, ma quando tocca a lui inventare qualcosa non si tira mai indietro: pronti-via e manda in porta Piotrowski, conquista tanti falli e con la sua libertà di svariare crea apprensione nella retroguardia avversaria. Clamorosa l’occasione sbagliata da zero metri a meno di un quarto d’ora dal novantesimo, si fa perdonare dando il via all’azione del 2-2.

Gueye 5 – Ha una grande opportunità in avvio di partita, ma manca l’appuntamento con il pallone. E questo lo condiziona un po’ nei minuti seguenti, perdendo un po’ di convinzione. Dall’82’ Bayo 6,5 - Propizia entrambe le reti di Atta: prima col colpo di testa deviato da Motta, poi consegnando al compagno il pallone del provvisorio sorpasso.

Kosta Runjaic 6,5 – Solida la sua Udinese, che all’Olimpico gioca per lunghi tratti di partita con padronanza ed entusiasmante personalità. Viene spesso evidenziata la fisicità della rosa, ma c’è anche tanta qualità. Base promettente per il futuro, a patto che si limitino i black-out nei 90’.