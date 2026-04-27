Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio-Udinese 3-3, le pagelle: Pedro d'altra categoria, Atta super. Dia e Gueye i peggiori

Lazio-Udinese 3-3, le pagelle: Pedro d'altra categoria, Atta super. Dia e Gueye i peggioriTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:52Serie A
Pierpaolo Matrone

Risultato finale: Lazio-Udinese 3-3

LAZIO (A cura di Pierpaolo Matrone)
Motta 6 - L'eroe di Coppa Italia si mette subito alla temperatura giusta, con una buona risposta su Piotrowski. Nella ripresa anche qualche incertezza, ma soprattutto la bella parata su Zaniolo nel finale.

Lazzari 5,5 - Prestazione opaca sulla corsia destra: fatica a incidere sia in fase offensiva che in copertura, risultando poco efficace nell’arco dei novanta minuti.

Romagnoli 6 - Senza particolari picchi, ma con grande affidabilità. Guida la linea con esperienza, limita le iniziative avversarie e si conferma punto fermo della difesa.

Provstgaard 6 - Qualche difficoltà nei duelli fisici contro gli attaccanti dell’Udinese, ma resta dentro la partita e porta a casa una prova sufficiente, anche grazie al supporto del compagno di reparto.

Pellegrini 7 - Tra i migliori in campo: impreziosisce la sua gara con un gol di grande qualità dalla distanza. Sempre presente, sia in fase difensiva che in costruzione, offre una prestazione completa e concreta.

Basic 5,5 - "Voglio tornare quello di prima", dice nel pre-partita. E a tratti ci riesce. Impreziosisce la sua partita con un assist, anche se a volte pare si spegna la luce.

Patric 5,5 - Un po' pigra la ribattuta in occasione della rete di Ehizibue. Mette sostanza in un ruolo non suo, lì in cabina di regia.

Taylor 5,5 - Soffre il centrocampo dell'Udinese e all'intervallo, complici anche i suoi straordinari, Sarri lo tira fuori dalla mischia. Dal 46' Dele-Bashiru 6 - Impatta bene sulla partita, ha l'atteggiamento giusto.

Cancellieri 6 - Tra i più intraprendenti in fase offensiva, ma rimane applicatissimo anche dietro. Grandissima la chiusura - che vale un gol - al 10' del secondo tempo sul secondo palo.

Dia 5 - Non è la partita giusta per lui, per caratteristiche, ma ci mette pure del suo. Ha un paio di palloni buoni, ma stasera non pare andarci molto d'accordo. Col pallone, s'intende. Dal 46' Pedro 7,5 - Un gol-capolavoro, da fuori area, di quelli che in pochi riescono a fare. Entra e segna, si danna anche in fase difensiva. Il migliore.

Noslin 6 - Comincia da esterno, finisce da centravanti e regala qualche buona giocata. Corre tanto, lotta su ogni pallone, nel secondo tempo va anche vicino al gol.

Maurizio Sarri 6 - Primo tempo così così della sua Lazio, ma si rifà con un'ottima ripresa, sistemando le cose all'intervallo con le sostituzioni e anche dal punto di vista tattico.

UDINESE (A cura di Dennis Magrì)

Okoye 6 – Praticamente inoperoso nel primo tempo, non è chiamato a grandi interventi. Imparabile la conclusione di Pellegrini a inizio ripresa per l’1-1, ma è strepitoso nella parte finale con i piedi sul tiro di Isaksen. Non può nulla anche sul gol di Pedro.

Kristensen 6 – Tiene bene la posizione, rischia poco e nulla: dalle sue parti attacca con costanza Noslin, ma riesce a neutralizzarlo.

Kabasele 6 – Guida con personalità la retroguardia, non lasciando mai a Dia la possibilità di muoversi negli spazi. Sicuro e concentrato, anche nel secondo tempo con Noslin da marcare. Dall’82’ Zarraga s.v.

Solet 5,5 – Ha pure un’occasione per lasciare il segno nel primo tempo, ma di testa non inquadra il bersaglio. Solido e utile in fase d’impostazione. Sbanda un po’ nel finale quando Isaksen lo punta e lo manda in tilt. Tiene in gioco Maldini sul 3-3.

Ehizibue 7 – Una botta terrificante per lo 0-1 che corona una prestazione molto positiva in entrambe le fasi di gioco. Annulla Noslin insieme a Kristensen, mentre in avanti manda in apnea Pellegrini. Nella ripresa crossa a ripetizione, ma davanti non ne approfittano.

Ekkelenkamp 6,5 – È l’uomo ovunque dell’Udinese: si abbassa per impostare il gioco, avanza per indossare i panni di rifinitore. Si muove tanto, non dà riferimenti e soprattutto detta il ritmo ai suoi. Esce per infortunio. Dal 70’ Buksa 5,5 – Entra per dare maggiore peso in avanti. Al 76’ non raccoglie l’invito di Ehizibue in area.

Piotrowski 6,5 – Una mina vagante per il campo, si ritrova in un paio di occasioni pronto a concludere in porta, ma senza successo. Abbina fisicità e qualità, Patric non riesce mai a contenerne i movimenti. Dal 65’ Miller 5 – Non impatta bene con la partita, perdendo un gran numero di palloni.

Atta 7,5 – Meno pimpante del solito, ma sempre nel vivo della manovra offensiva. Accende la luce sulla trequarti quando ha il pallone tra i piedi. Cala un po’ nell’ultimo settore di gara, ma nel finale lascia la firma con la zampata del pareggio e con il colpo da tre punti reso vano poi dal tap-in di Maldini.

Kamara 6 – Spinta costante sulla fascia sinistra, macina chilometri e costringe Lazzari sempre a correre all’indietro. Dall’82’ Arizala s.v.

Zaniolo 6,5 – Non è un moto perpetuo nella partita, ma quando tocca a lui inventare qualcosa non si tira mai indietro: pronti-via e manda in porta Piotrowski, conquista tanti falli e con la sua libertà di svariare crea apprensione nella retroguardia avversaria. Clamorosa l’occasione sbagliata da zero metri a meno di un quarto d’ora dal novantesimo, si fa perdonare dando il via all’azione del 2-2.

Gueye 5 – Ha una grande opportunità in avvio di partita, ma manca l’appuntamento con il pallone. E questo lo condiziona un po’ nei minuti seguenti, perdendo un po’ di convinzione. Dall’82’ Bayo 6,5 - Propizia entrambe le reti di Atta: prima col colpo di testa deviato da Motta, poi consegnando al compagno il pallone del provvisorio sorpasso.

Kosta Runjaic 6,5 – Solida la sua Udinese, che all’Olimpico gioca per lunghi tratti di partita con padronanza ed entusiasmante personalità. Viene spesso evidenziata la fisicità della rosa, ma c’è anche tanta qualità. Base promettente per il futuro, a patto che si limitino i black-out nei 90’.

Articoli correlati
Lazio, Noslin: "Stanchi dopo Bergamo. Oggi due punti persi" Lazio, Noslin: "Stanchi dopo Bergamo. Oggi due punti persi"
Lazio, Sarri: "Arbitri? Non so che dire. Squadra in crescita, ho visto carattere"... Lazio, Sarri: "Arbitri? Non so che dire. Squadra in crescita, ho visto carattere"
Lazio, Sarri: "Oggi buon secondo tempo. Stadio? Deprimente giocare così" Lazio, Sarri: "Oggi buon secondo tempo. Stadio? Deprimente giocare così"
Altre notizie Serie A
Lazio, Sarri sul futuro di Pedro: "Scelta sua, resta un fuoriclasse di portata straordinaria"... Lazio, Sarri sul futuro di Pedro: "Scelta sua, resta un fuoriclasse di portata straordinaria"
Il tifoso del Barcellona provoca Marciniak, lui risponde: "Contro l'Inter 2 decisioni... Il tifoso del Barcellona provoca Marciniak, lui risponde: "Contro l'Inter 2 decisioni a vostro favore"
Lazio, Noslin: "Stanchi dopo Bergamo. Oggi due punti persi" Live TMWLazio, Noslin: "Stanchi dopo Bergamo. Oggi due punti persi"
Lazio, Sarri: "Arbitri? Non so che dire. Squadra in crescita, ho visto carattere"... Live TMWLazio, Sarri: "Arbitri? Non so che dire. Squadra in crescita, ho visto carattere"
Lazio, Sarri: "Oggi buon secondo tempo. Stadio? Deprimente giocare così" Lazio, Sarri: "Oggi buon secondo tempo. Stadio? Deprimente giocare così"
Udinese, Atta: "Peccato non vincerla, siamo delusi. Nuovo ruolo? Ne ho parlato con... Udinese, Atta: "Peccato non vincerla, siamo delusi. Nuovo ruolo? Ne ho parlato con Runjaic"
Si è conclusa la 34^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle... Si è conclusa la 34^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Lazio, Sarri e le voci sul Napoli: "Fantacalcio. Ma perché dite sempre che sono vecchio?"... Lazio, Sarri e le voci sul Napoli: "Fantacalcio. Ma perché dite sempre che sono vecchio?"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri scandalo: riecco le intercettazioni. Rischio calciopoli bis. Rocchi sarà interrogato. In arrivo un Commissario per salvare il calcio
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, Sarri e le voci sul Napoli: "Fantacalcio. Ma perché dite sempre che sono vecchio?"
Immagine top news n.1 Sorpassi e ribaltoni, partita folle all'Olimpico: tre gol nel finale, Lazio-Udinese finisce 3-3
Immagine top news n.2 Mendy e Borrelli stendono l'Atalanta e avvicinano il Cagliari alla salvezza: è 3-2 alla Unipol Domus
Immagine top news n.3 Dino Tommasi sostituisce Rocchi da designatore degli arbitri. La nota dell'AIA
Immagine top news n.4 Le date del calciomercato 2026-27: quando sarà possibile fare acquisti tra estate e inverno?
Immagine top news n.5 L'ex arbitro Carmagnini: "Macché Calciopoli, su Rocchi la vendetta di uno trombato l'anno scorso"
Immagine top news n.6 Allegri: "Leao mai stato continuo, non lo era neanche 3-4 anni fa". Tutti i numeri di Rafa col Milan
Immagine top news n.7 Quale futuro per Sogliano? Il ds non ha ancora risposto al Verona e intanto spunta la Lazio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gli scenari per il futuro della panchina del Torino: il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Con Fabregas e senza Nico Paz. Cosi il Como programma già il futuro
Immagine news podcast n.2 L'ultimo atto del ciclo? La Lazio è pronta per una vera rivoluzione
Immagine news podcast n.3 Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico
Immagine news podcast n.4 Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Terremoto arbitri, cosa succede adesso? Ecco il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Gavillucci: "Arbitri, nuova pagina nera. Il sistema va messo sotto processo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan-Juve desolante. Rossoneri al 90% in Champions ma..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il tifoso del Barcellona provoca Marciniak, lui risponde: "Contro l'Inter 2 decisioni a vostro favore"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Noslin: "Stanchi dopo Bergamo. Oggi due punti persi"
Immagine news Serie A n.3 Lazio, Sarri: "Arbitri? Non so che dire. Squadra in crescita, ho visto carattere"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Sarri: "Oggi buon secondo tempo. Stadio? Deprimente giocare così"
Immagine news Serie A n.5 Udinese, Atta: "Peccato non vincerla, siamo delusi. Nuovo ruolo? Ne ho parlato con Runjaic"
Immagine news Serie A n.6 Si è conclusa la 34^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, lavoro differenziato per Simic e Milani. Permesso per Izzo
Immagine news Serie B n.2 Pescara, buone notizie per Gorgone: Bettella domani torna in gruppo
Immagine news Serie B n.3 Bari, Esteves e Cistana hanno svolto parte della seduta con i compagni
Immagine news Serie B n.4 Cesena, caccia all'erede di Fusco: il nome nuovo è quello dell'ex Parma Pederzoli
Immagine news Serie B n.5 Avellino ai playoff? D'Agostino: "Destino nelle nostre mani. Parleremo del rinnovo di Ballardini"
Immagine news Serie B n.6 SudTirol, si ferma Bordon per una frattura al piede sinistro. Verdi torna in gruppo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ostiamare promosso in C, il tecnico D'Antoni: "De Rossi ha visto più lungo di noi"
Immagine news Serie C n.2 Arezzo promosso in B, l'ex Dal Canto: "Progetto che parte dalla vittoria della Serie D"
Immagine news Serie C n.3 Antonini non molla: il punto sulle battaglie legali di Trapani Calcio e Shark
Immagine news Serie C n.4 Che stangata per l'Albinoleffe: il tecnico Lopez squalificato per tre giornate
Immagine news Serie C n.5 Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: Pucciarelli squalificato per tre giornate
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Antonini: "Riavremo almeno 13 punti". Po l'appello a Abodi: "Deve commissariare la FIGC"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Torino-Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Juventus, big match con vista Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, il prossimo anno ci saranno due Como. Promosso il 1907
Immagine news Calcio femminile n.2 Frecciarossa di Trenitalia Title Partner della finale della Coppa Italia Women tra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, si chiude la 19ª giornata: l'Inter conquista la Champions
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, la Fiorentina riprende la Ternana: il match si chiude sul 2-2
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A femminile, si chiude la 19ª giornata: alle 18.00 Fiorentina-Ternana
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini dopo la vittoria con la Juve: "Con loro un conto aperto da inizio stagione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?