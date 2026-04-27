Live TMW Udinese, Runjaic: "Primo tempo dominato. Spero i ragazzi imparino la lezione"

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22.45 - Non basta la super doppietta di Arthur Atta all'Udinese per espugnare l'Olimpico, il gol di Daniel Maldini fissa il pareggio sul 3-3. Tra pochi minuti il tecnico bianconero Kosta Runjaic interverrà in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

23.15 - È iniziata la conferenza stampa di Kosta Runjaic.

Come si può passare da un primo tempo dominato a una ripresa in cui la Lazio vi ha messo molto in difficoltà?

"Nel calcio tutto è possibile. Credo che nel primo tempo abbiamo giocato a un ottimo livello, siamo stati lucidi col palloni, forse anche con troppa calma. Potevamo cercare di essere più diretti e verticali, ma la Lazio è una squadra molto ben organizzata ed è difficile trovare spazio. C'era però la possibilità di fare male, all'intervallo ero preoccupato perché abbiamo dominato ma un episodio può cambiare tutto nel calcio. Questo è successo con un gol fantastico a inizio secondo tempo, poi se sbagli grandi occasioni può succedere qualsiasi cosa e lo abbiamo visto. Siamo stati bravi a trovare il pareggio e poi il gol del 2-3, siamo stati imprecisi poi nel finale subendo il terzo gol. Da allenatore non sono contento al 100%, ma se dopo un pareggio all'Olimpico contro la Lazio non siamo soddisfatti significa che stiamo crescendo. Dobbiamo fare meglio, ma non succede spesso in Italia vedere così tanti gol ed è stato bello per chi ha visto la partita. Impareremo da queste esperienze, speriamo nelle prossime quattro partite di poter far bene. Sono ottimista, la squadra imparerà la lezione e proveremo a vincere la prossima partita in casa".

Cosa vi è mancato negli ultimi minuti?

"Ho visto solamente una volta il gol del 3-3 su telefono, dovevamo evitare il cross ma l'esterno biancoceleste è un gran giocatore e si è creato lo spazio per crossare. Sembrava poter essere fuorigioco, ma non l'ho rivisto. La Lazio ha avuto una buona reazione, non ci concentreremo troppo su questa singola situazione perché ce ne sono altri tra la fase di costruzione e altre ripartenze su cui possiamo fare meglio. Il calcio è un gioco fantastico e devi stare concentrato al 100% fino alla fine come si è visto oggi".

23.21 - È terminata la conferenza stampa di Kosta Runjaic.