Si è conclusa la 34^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Si è conclusa la 34^ giornata di Serie A 2025/2026, di seguito tutte le partite con i relativi tabellini e le pagelle.
NAPOLI-CREMONESE 4-0 - Il tabellino
Marcatori: 3' McTominay, 45' aut. Terracciano, 48' De Bruyne, 7' st Alisson
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera (8' st Beukema), Rrahmani, Buongiorno; Politano (8' st Mazzocchi), Lobotka (9' st Gilmour), McTominay, Gutierrez; De Bruyne (30' st Elmas), Alisson; Hojlund (16' st Giovane). A disp.: Meret, Contini, Juan Jesus, Spinazzola, Anguissa. All.: Conte.
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto (16' st Folino), Pezzella; Floriani (1' st Zerbin), Maleh (33' st Barbieri), Bondo (1' st Grassi), Payero; Bonazzoli, Okereke (1' st Vandeputte). A disp.: Silvestri, Nava, Thorsby, Djuric, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Faye, Sanabria. All.: Giampaolo.
Le pagelle di Napoli-Cremonese 4-0
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PARMA-PISA 1-0 - Il tabellino
Marcatori: 82’ Elphege (Pa)
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato (36’ st Almqvist), Bernabé (33’ st Sorensen), Nicolussi Caviglia (33’ st Estevez), Keita (21’ st Ordonez), Valeri; Pellegrino, Strefezza (21’ st Elphege). A disp.: Corvi, Rinaldi, Valenti, Britschgi, Carboni, Ondrejka, Oristanio. All.: Cuesta.
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov (35’ st Lorran); Leris (20’ st Touré), Akinsanmiro (35’ st Cuadrado), Aebischer, Vural (1’ st Piccinini), Angori; Stojilkovic (20’ st Meister), Moreo. A disp.: Nicolas, Scuffet, Albiol, Coppola, Calabresi, Hojholt, Stengs, Loyola, Iling Junior. All.: Hiljemark.
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BOLOGNA-ROMA 0-2 - Il tabellino
Marcatori: 7’ Malen, 45’+1’ El Aynaoui
BOLOGNA (3-4-3): Ravaglia; Helland (77’ Vitik), Heggem, Lucumi; Joao Mario (66’ De Silvestri), Freuler, Ferguson, Miranda (46’ Zortea); Orsolini (76’ Cambiaghi), Castro (46’ Odgaard), Rowe. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Pobega, Moro, Lykogiannis, Sohm, Dominguez, Castaldo. Allenatore: Italiano.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (61’ Ghilardi); Celik (46’ Rensch), Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé (61’ Vaz), Pisilli (94' Ziolkowski); Malen (76’ Dybala). A disposizione: De Marzi, Gollini, Angelino, Tsimikas, Venturino, El Shaarawy, Zaragoza. Allenatore: Gasperini.
Le pagelle di Bologna-Roma 0-2
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HELLAS VERONA-LECCE 0-0 - Il tabellino
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap (6' st Valentini), Nelsson, Edmundsson; Belghali (43' st Lirola), Akpa-Akpro (18' st Lovric), Gagliardini, Bernede (43' st Vermesan), Frese; Suslov (17' st Sarr), Bowie. A disposizione: Perilli, Toniolo, Bradaric, Slotsager, Harroui, Isaac, Cham, Ajayi, Al-Musrati. All.: Sammarco.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti (45' st Camarda), Gandelman (15' st Ngom), Banda (35' st N'Dri); Stulic (15' st Cheddira). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Alex Sala, Perez, Helgason, Gorter, Marchwinski, Kovac. All.: Di Francesco.
Le pagelle di Verona-Lecce 0-0
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FIORENTINA-SASSUOLO 0-0 - Il tabellino
FIORENTINA(4-3-3): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo (31' st Comuzzo); Mandragora (23' st Fabbian), Fagioli, Ndour; Harrison (23' st Fazzini), Gudmundsson, Solomon. A disposizione: Braschi, Brescianini, Christensen, Kospo, Kouadio, Lezzerini, Puzzoli. Allenatore: Vanoli.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Koné (29' st Fadera), Matic (43' st Vranckx), Thorstvedt; Volpato (20' st Lipani), Pinamonti (29' st Nzola), Laurienté (43' st Moro). A disposizione: Coulibaly, Doig, Fadera, Frangella, Iannoni, Muric, Nzola, Pedro Felipe, Romagna, Satalino, Zacchi. Allenatore: Grosso.
Le pagelle di Fiorentina-Sassuolo 0-0
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GENOA-COMO 0-2 - Il tabellino
Marcatori: 10’ Douvikas (C), 68’ Diao (C)
GENOA (4-4-2): Bijlow (46’ Leali); Marcandalli, Ostigard, Otoa (57’ Messias), Vasquez; Sabelli (81’ Cornet), Frendrup, Amorim (70’ Malinovskyi), Ellertsson; Vitinha, Ekhator (70’ Colombo). A disp.: Doucoure, Grossi, Martin, Masini, Ndulue, Onana, Ouedraogo, Sommariva, Zattera. All.: De Rossi.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, D. Carlos (57’ Kempf), Valle; Perrone, Da Cunha; Diao (81’ Van der Brempt), Paz (46’ Caqueret), Baturina (94’ Kuhn); Douvikas (81’ Morata). A disp.: Cavlina, Goldaniga, Lahdo, Moreno, Rodriguez, Tornqvist, Vigorito. All.: Fabregas.
Le pagelle di Genoa-Como 0-2
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TORINO-INTER 2-2 - Il tabellino
Marcatori: 23' Thuram (I), 16' st Bisseck (I), 25' st Simeone (T), 34' st rig. Vlasic (T)
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco (8' st Marianucci), Ismajli, Ebosse; Lazaro (9' st Njie), Ilkhan, Gineitis (22' st Casadei), Obrador; Vlasic; Simeone (45' st Tameze), Adams (22' st Zapata). A disp.: Israel, Siviero, Prati, Ilic, Maripan, Kulenovic, Biraghi. All.: D'Aversa
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (42' st Frattesi), Akanji, Carlos Augusto; Darmian (35' st Dumfries), Barella, Zielinski, Sucic (35' st Mkhitaryan), Dimarco (35' st Diouf); Thuram, Bonny (16' st Esposito). A disp.: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, L. Martinez, Acerbi, Calhanoglu, Cocchi, Mosconi, Bastoni. All.: Chivu
Le pagelle di Torino-Inter 2-2
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MILAN-JUVENTUS 0-0 - Il tabellino
MILAN (3-5-2): Maignan; Pavlovic, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Fofana (22' st Ricci), Modric (35' st Jashari), Rabiot, Bartesaghi (1' st Estupinan); Pulisic (17' st Füllkrug), Leao (35' st Nkunku). A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Gimenez, Loftus-Cheek, Athekame, Odogu. All.: Allegri
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram (26' st Koopmeiners), Locatelli, Cambiaso (26' st Holm); Conceiçao (35' st Zhegrova), Boga (35' st Yildiz); David (42' st Vlahovic). A disp.: Perin, Pinsoglio, Gatti, Adzic, Kostic, Openda, Miretti. All.: Spalletti
Le pagelle di Milan-Juventus 0-0
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CAGLIARI-ATALANTA 3-2 - Il tabellino
Marcatori: 1’, 8’ Mendy (C), 40’', 45’ Scamacca (A), 47’ Borrelli (C)
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez (73’ Dossena), Obert; Adopo, Gaetano, Deiola (56’ Sulemana); Folorunsho, Esposito (56’ Palestra); Mendy (46’ Borrelli, 77’ Belotti). A disp.: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Raterink, Albarracin, Liteta, Zappa, Trepy. Allenatore: Fabio Pisacane.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (73’ Kossounou); Bellanova (56’ Krstovic), De Roon (73’ Ederson), Pasalic, Zappacosta (56’ Zalewski); De Ketelaere (77’ Samardzic), Raspadori; Scamacca. A disp.: Pardel, Sportiello, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Obric, Ahanor. Allenatore: Raffaele Palladino.
Le pagelle di Cagliari-Atalanta 3-2
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LAZIO-UDINESE 3-3 - Il tabellino
Marcatori: Ehizibue (U) al 18’ pt, Pellegrini (L) al 5’ st, Pedro (L) al 35’ st, Atta (U) al 41’ st e 48’ st, Maldini (L) al 50’ st
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini (dal 38’ st Nuno Tavares); Basic, Patric (cap.), Taylor (dal 1’ st Dele-Bashiru); Cancellieri (dal 20’ st Isaksen), Dia (dal 1’ st Pedro), Noslin (dal 31’ st Maldini). A disp: Pannozzo, Giacomone, Rovella, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Marusic. Allenatore: Sarri.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen (cap.), Kabasele (dal 37’ st Zarraga), Solet; Ehizibue, Piotrowski (dal 20’ st Miller), Atta, Ekkelenkamp (dal 24’ st Buksa), Kamara (dal 37’ st Arizala); Zaniolo, Gueye (dal 37’ st Bayo). A disp: Nunziante, Sava, Padelli, Mlacic, Camara, Vinciati. Allenatore: Runjaic.