Udinese, Runjaic scherza: "A fine partita sono andato da Sarri per una sigaretta"

Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha commentato così il 3-3 contro la Lazio ai microfoni di Dazn: "A fine partita sono andato da Sarri per chiedere una sigaretta, avrei voluto fumarne una pure io dopo questa partita (sorride, ndr). È stata una bella gara. L'assenza di Davis chiaramente pesa perchè per noi è un calciatore importante e unico per caratteristiche, ma avevo a disposizione altri calciatori interessanti come Bayo, Buksa e Gueye. A quest'ultimo faccio i complimenti per la gara, non ha fallito la prova. Buksa non si è allenato molto e quindi ho fatto altre scelte".

Cosa è cambiato in questa stagione rispetto alla scorsa?

"Sicuramente ho conosciuto meglio il campionato di Serie A. Non sono contento al 100% di questa partita, ma in generale quest'anno tanti calciatori sono cresciuti come Buksa, Zaniolo, Atta, Zanoli. Potevamo prendere qualche punto in più, ma la mia politica è questa: tranquilli e felici".