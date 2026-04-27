Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Udinese, Runjaic scherza: "A fine partita sono andato da Sarri per una sigaretta"

Udinese, Runjaic scherza: "A fine partita sono andato da Sarri per una sigaretta"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:11Serie A
Dennis Magrì

Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha commentato così il 3-3 contro la Lazio ai microfoni di Dazn: "A fine partita sono andato da Sarri per chiedere una sigaretta, avrei voluto fumarne una pure io dopo questa partita (sorride, ndr). È stata una bella gara. L'assenza di Davis chiaramente pesa perchè per noi è un calciatore importante e unico per caratteristiche, ma avevo a disposizione altri calciatori interessanti come Bayo, Buksa e Gueye. A quest'ultimo faccio i complimenti per la gara, non ha fallito la prova. Buksa non si è allenato molto e quindi ho fatto altre scelte".

Cosa è cambiato in questa stagione rispetto alla scorsa?
"Sicuramente ho conosciuto meglio il campionato di Serie A. Non sono contento al 100% di questa partita, ma in generale quest'anno tanti calciatori sono cresciuti come Buksa, Zaniolo, Atta, Zanoli. Potevamo prendere qualche punto in più, ma la mia politica è questa: tranquilli e felici".

Articoli correlati
Udinese, Runjaic: "Primo tempo dominato. Spero i ragazzi imparino la lezione" Udinese, Runjaic: "Primo tempo dominato. Spero i ragazzi imparino la lezione"
Sarri e un cammino soddisfacente con la Lazio contro l'Udinese. Runjaic... Sarri e un cammino soddisfacente con la Lazio contro l'Udinese. Runjaic...
Miller sarà la nuova scommessa dell'Udinese? Runjaic: "Giocatore di talento, dategli... Miller sarà la nuova scommessa dell'Udinese? Runjaic: "Giocatore di talento, dategli tempo"
Altre notizie Serie A
Lazio, Sarri sul futuro di Pedro: "Scelta sua, resta un fuoriclasse di portata straordinaria"... Lazio, Sarri sul futuro di Pedro: "Scelta sua, resta un fuoriclasse di portata straordinaria"
Il tifoso del Barcellona provoca Marciniak, lui risponde: "Contro l'Inter 2 decisioni... Il tifoso del Barcellona provoca Marciniak, lui risponde: "Contro l'Inter 2 decisioni a vostro favore"
Lazio, Noslin: "Stanchi dopo Bergamo. Oggi due punti persi" Live TMWLazio, Noslin: "Stanchi dopo Bergamo. Oggi due punti persi"
Lazio, Sarri: "Arbitri? Non so che dire. Squadra in crescita, ho visto carattere"... Live TMWLazio, Sarri: "Arbitri? Non so che dire. Squadra in crescita, ho visto carattere"
Lazio, Sarri: "Oggi buon secondo tempo. Stadio? Deprimente giocare così" Lazio, Sarri: "Oggi buon secondo tempo. Stadio? Deprimente giocare così"
Udinese, Atta: "Peccato non vincerla, siamo delusi. Nuovo ruolo? Ne ho parlato con... Udinese, Atta: "Peccato non vincerla, siamo delusi. Nuovo ruolo? Ne ho parlato con Runjaic"
Si è conclusa la 34^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle... Si è conclusa la 34^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Lazio, Sarri e le voci sul Napoli: "Fantacalcio. Ma perché dite sempre che sono vecchio?"... Lazio, Sarri e le voci sul Napoli: "Fantacalcio. Ma perché dite sempre che sono vecchio?"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri scandalo: riecco le intercettazioni. Rischio calciopoli bis. Rocchi sarà interrogato. In arrivo un Commissario per salvare il calcio
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, Sarri e le voci sul Napoli: "Fantacalcio. Ma perché dite sempre che sono vecchio?"
Immagine top news n.1 Sorpassi e ribaltoni, partita folle all'Olimpico: tre gol nel finale, Lazio-Udinese finisce 3-3
Immagine top news n.2 Mendy e Borrelli stendono l'Atalanta e avvicinano il Cagliari alla salvezza: è 3-2 alla Unipol Domus
Immagine top news n.3 Dino Tommasi sostituisce Rocchi da designatore degli arbitri. La nota dell'AIA
Immagine top news n.4 Le date del calciomercato 2026-27: quando sarà possibile fare acquisti tra estate e inverno?
Immagine top news n.5 L'ex arbitro Carmagnini: "Macché Calciopoli, su Rocchi la vendetta di uno trombato l'anno scorso"
Immagine top news n.6 Allegri: "Leao mai stato continuo, non lo era neanche 3-4 anni fa". Tutti i numeri di Rafa col Milan
Immagine top news n.7 Quale futuro per Sogliano? Il ds non ha ancora risposto al Verona e intanto spunta la Lazio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gli scenari per il futuro della panchina del Torino: il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Con Fabregas e senza Nico Paz. Cosi il Como programma già il futuro
Immagine news podcast n.2 L'ultimo atto del ciclo? La Lazio è pronta per una vera rivoluzione
Immagine news podcast n.3 Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico
Immagine news podcast n.4 Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Terremoto arbitri, cosa succede adesso? Ecco il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Gavillucci: "Arbitri, nuova pagina nera. Il sistema va messo sotto processo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan-Juve desolante. Rossoneri al 90% in Champions ma..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il tifoso del Barcellona provoca Marciniak, lui risponde: "Contro l'Inter 2 decisioni a vostro favore"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Noslin: "Stanchi dopo Bergamo. Oggi due punti persi"
Immagine news Serie A n.3 Lazio, Sarri: "Arbitri? Non so che dire. Squadra in crescita, ho visto carattere"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Sarri: "Oggi buon secondo tempo. Stadio? Deprimente giocare così"
Immagine news Serie A n.5 Udinese, Atta: "Peccato non vincerla, siamo delusi. Nuovo ruolo? Ne ho parlato con Runjaic"
Immagine news Serie A n.6 Si è conclusa la 34^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, lavoro differenziato per Simic e Milani. Permesso per Izzo
Immagine news Serie B n.2 Pescara, buone notizie per Gorgone: Bettella domani torna in gruppo
Immagine news Serie B n.3 Bari, Esteves e Cistana hanno svolto parte della seduta con i compagni
Immagine news Serie B n.4 Cesena, caccia all'erede di Fusco: il nome nuovo è quello dell'ex Parma Pederzoli
Immagine news Serie B n.5 Avellino ai playoff? D'Agostino: "Destino nelle nostre mani. Parleremo del rinnovo di Ballardini"
Immagine news Serie B n.6 SudTirol, si ferma Bordon per una frattura al piede sinistro. Verdi torna in gruppo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ostiamare promosso in C, il tecnico D'Antoni: "De Rossi ha visto più lungo di noi"
Immagine news Serie C n.2 Arezzo promosso in B, l'ex Dal Canto: "Progetto che parte dalla vittoria della Serie D"
Immagine news Serie C n.3 Antonini non molla: il punto sulle battaglie legali di Trapani Calcio e Shark
Immagine news Serie C n.4 Che stangata per l'Albinoleffe: il tecnico Lopez squalificato per tre giornate
Immagine news Serie C n.5 Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: Pucciarelli squalificato per tre giornate
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Antonini: "Riavremo almeno 13 punti". Po l'appello a Abodi: "Deve commissariare la FIGC"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Torino-Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Juventus, big match con vista Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, il prossimo anno ci saranno due Como. Promosso il 1907
Immagine news Calcio femminile n.2 Frecciarossa di Trenitalia Title Partner della finale della Coppa Italia Women tra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, si chiude la 19ª giornata: l'Inter conquista la Champions
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, la Fiorentina riprende la Ternana: il match si chiude sul 2-2
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A femminile, si chiude la 19ª giornata: alle 18.00 Fiorentina-Ternana
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini dopo la vittoria con la Juve: "Con loro un conto aperto da inizio stagione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?