Un anno fa il malore che cambiò la vita a Bove: "Non mi ha tolto la gioia di sorridere"

Un anno fa il Franchi si è paralizzato e il calcio italiano ha vissuto uno dei momenti più drammatici della sua storia recente. Al 16' di Fiorentina-Inter il centrocampista dei viola Edoardo Bove si è accasciato sul prato del Franchi a causa di un infarto. L'intervento tempestivo dei medici in campo e la corsa all'ospedale hanno fortunatamente evitato il peggio, ma da quel giorno la sua vita è completamente cambiata e l'ex Roma non è ancora tornato in campo.

Nell'anniversario di quell'evento traumatico, lo stesso Edoardo Bove ha voluto ricordarlo attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. "1 dicembre 2025. Un anno fa questo giorno ha cambiato un pochino di cose", scrive il classe 2002, che aggiunge: "Oggi lo celebro, perchè mi ha permesso di crescere, non mi ha tolto la gioia di sorridere e mi ha spinto a dare un senso a quello che accade".

In questi 365 giorni, infatti, Bove ha partecipato a tantissimi eventi sulla sensibilizzazione in maniera di prevenzione per quanto riguarda le malattie cardiache, da allora però il suo obiettivo è sempre stato quello di poter tornare ad allacciarsi gli scarpini e scendere di nuovo in campo, come ha ribadito più volte: "Lavoro per tornare in campo in Italia. I medici non sono ancora giunti a una conclusione, potrei anche essere a posto. Ho la piena consapevolezza della situazione, sto da Dio e ho una gran voglia di tornare alla mia passione”.