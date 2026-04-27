Un bolide di Ehizibue decide il primo tempo di Lazio-Udinese: 0-1 all'intervallo

Match complicato per la Lazio, che chiude il primo tempo sotto di un gol contro un’Udinese più intensa e concreta. All’Olimpico, la squadra di Sarri soffre soprattutto la fisicità e l’organizzazione dei friulani, capaci di prendere in mano la partita fin dalle prime battute.

Dopo una fase iniziale equilibrata, sono gli ospiti a creare i primi pericoli, sfiorando il vantaggio con Gueye e Piotrowski. Il gol arriva al 19’: azione insistita dell’Udinese e conclusione potente di Ehizibue sul primo palo che sorprende Motta, premiando il predominio dei bianconeri. La Lazio fatica a reagire, imprecisa nella costruzione e spesso in difficoltà nei duelli individuali. Sarri si sbraccia a bordocampo, ma la sua squadra non riesce a trovare ritmo e continuità. L’occasione più interessante arriva con Noslin e Cancellieri, senza però inquadrare la porta.

Nel finale di tempo i biancocelesti provano ad alzare il baricentro, ma trovano sempre una difesa attenta e ben organizzata. L’Udinese gestisce con ordine e sfiora anche il raddoppio con Atta, fermato da un buon intervento di Motta. Si va all’intervallo con il meritato vantaggio dei friulani, apparsi più solidi e determinati.