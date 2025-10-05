Un brutto Napoli è sotto al Maradona contro il Genoa: Ekhator decide il primo tempo

Dopo 45 minuti il Genoa è in vantaggio a sorpresa sul campo del Napoli grazie a una rete di Ekhator.

Avvio bloccato

La grande novità della partita è il cambio di sistema di gioco del Napoli, che si presenta contro il Genoa con il 4-3-3, senza De Bruyne e con Neres nel ruolo di esterno alto a sinistra. Con il nuovo (vecchio, quello della scorsa stagione) modulo, però, la formazione di Antonio Conte fa fatica a creare pericoli. Gli unici arrivano per errori del Genoa: prima Hojlund, poi Politano, senza però impensierire più di tanto Leali. Il Grifone comunque è vivo e vegeto, approccia bene, quando può si fa vedere nei pressi dell'area di Milinkovic-Savic.

Ekhator festeggia tornando al gol

Dopo una mezzora di sostanziale equilibrio, in cui gli azzurri non brillano e il Genoa tiene bene il campo, a passare è proprio il sodalizio ospite. Norton Cuffy accelera sulla corsia di destra, va via a Olivera e serve un pallone rasoterra perfetto verso il centro dell'area. Ekhator, fresco di convocazione in Under 21, si coordina alla perfezione, brucia tutti i difensori sul tempo e con un raffinato tocco di tacco beffa Milinkovic-Savic. Al 34' il Genoa è avanti e il classe 2006 festeggia la chiamata in nazionale. Il Napoli non riesce a reagire, anzi comincia a piovere sul bagnato: poco prima dell'intervallo Conte perde anche Lobotka per infortunio. Un primo tempo da dimenticare si chiude così.