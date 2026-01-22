Un difensore "fatto in casa": la crescita di Marcandalli, ora raccoglie i frutti del lavoro

La crescita è sotto gli occhi di tutti. Ora Alessandro Marcandalli sta acquisendo maggior consapevolezza nei suoi mezzi. Complice anche la fiducia che gli sta concedendo mister Daniele De Rossi, il centrale italo-nigeriano sta trovando continuità di utilizzo e soprattutto sta crescendo per quanto riguarda le prestazioni. Anche a Parma ha disputato una gara solida come tutto il reparto che, per la seconda volta consecutiva, non ha subito reti, Un dato molto importante per la squadra e per il giocatore.

Dalla Giana alla Primavera del Genoa

Arrivato all'ombra della Lanterna nel 2021 dalla Giana Erminio ha militato nella formazione Primavera rossoblù con 42 presenze e due reti. Poi i prestiti nella stagione 2022-2023 al Pontedera in Serie C e nel 2023-2024 alla Reggiana in Serie B fino alla scorsa stagione quando mister Gilardino lo volle nel ritiro di Moena per provarlo insieme ai più grandi. Sei mesi di prestito poi a gennaio 2025 al Venezia prima del ritorno definitivo alla base.

Le presenze stagionali

Nella prima parte di stagione ha collezionato una presenza da titolare contro il Vicenza in Coppa Italia e poi in campionato contro il Lecce, poi due tempi a Bologna e a Napoli e uno stop per un affaticamento muscolare a fine ottobre. Dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo è sempre sceso in campo dal primo minuto eccezion fatta per la sconfitta di Roma (32 minuti) e nel pareggio interno contro il Pisa (sei minuti nel finale). "Questo è frutto del lavoro che ho fatto sempre - ha dichiarato al termine del match del "Tardini" -. Adesso sto facendo molto bene col mister, che è sempre a disposizione assieme al suo staff. Sono contento di raccoglierne i frutti".