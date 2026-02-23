Marcandalli 100 e lode: il difensore si è guadagnato il Genoa e raggiunge la tripla cifra fra i pro

Giana Erminio, Pontedera, Reggiana, Venezia e, naturalmente, Genoa. Alessandro Marcandalli in punta di piedi si è guadagnato un posto da titolare con la maglia rossoblù con l'avvento in panchina di Daniele De Rossi. Una crescita esponenziale, dovuta anche al fatto di prendere le giuste misure in un campionato molto difficile come quello di Serie A contro avversari di valore e su campi molto difficili. Ma partita dopo partita le prestazioni del centrale classe 2002 sono migliorate fino a festeggiare uno storico traguardo.

L'arrivo a Genova nel 2021

Nella gara di ieri contro il Torino, il numero 27 rossoblù ha totalizzato le sue prime 100 partite fra i professionisti. Una bella soddisfazione per un giocatore cresciuto fra Atalanta e Giana Erminio ma arrivato all'ombra della Lanterna nel 2021 all'età di 19 anni ancora da compiere. Due le presenze nella formazione Under 18 e poi ben 42 gettoni con la Primavera e due reti realizzate.

Dal prestito al Pontedera al Genoa in A

Nella stagione 2022-2023 il passaggio in prestito al Pontedera dove gioca con regolarità in Serie C (aveva collezionato due gettoni sempre in Lega Pro negli anni a Gorgonzola), concludendo la stagione con 27 presenze e un gol. Successivamente sale di categoria con 38 partite e una rete con la maglia della Reggiana in Serie B e poi, dopo due presenze in A con il Grifone l’anno scorso, gli ultimi sei mesi passati al Venezia con 8 presenze. Adesso le 23 presenze stagionali, oltre al gol in Coppa Italia contro l’Empoli, che lo hanno consacrato nel calcio dei grandi.