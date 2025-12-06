Roma, l'ex ds Tiago Pinto: "Parlano di Shomurodov, ma Svilar e Ndicka a zero?"

L'ex dirigente della Roma, oggi al Bournemouth in Premier League, Tiago Pinto, ha rilasciato una intervista a Cronache di Spogliatoio e Rivista Undici, nella corso della quale ha ricordato anche l'esperienza vissuta nella Capitale italiana.

Queste le sue parole riportate da VoceGiallorossa: "Quelli a cui non piace Tiago Pinto tireranno fuori sempre i nomi di Vina, Renato Sanches o Shomurodov. Per me non ci sono problemi, ma qualcosa di buono è stato fatto. Dico tre nomi: Svilar e Ndicka a paramentro zero, Celik a 7 milioni. Ogni tanto non avere i soldi ti aiuta a trovare delle soluzioni. Su Roma ho solo cose belle da dire. In tre anni abbiamo fatto una semifinale e una finale di Europa League e abbiamo vinto una Conference League. Non è stato abbastanza perché tutti volevano la qualificazione in Champions, ma abbiamo portato a casa qualcosa".

Sul settore giovanile: "Ci sono delle aree del club in cui la nostra strategia ha funzionato: ciò che abbiamo fatto nel settore giovanile è stato straordinario. Faccio qualche nome: Zalewski, Bove, Calafiori e Pisilli. Ma anche Marin, che oggi è il terzo portiere del PSG. Non dimentichiamo il ruolo che ha avuto Mourinho in questo, dando spazi ai ragazzi. Considerando la situazione economica, con tutte le limitazioni che avevamo, penso che siamo riusciti a fare tanto con poco".