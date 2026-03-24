Un dossier di 36 pagine sull'arbitro e l'Italia, O'Neill prepara così il playoff con gli azzurri

Un dossier di 36 pagine, compreso l’arbitro. È una delle maniere con cui Martin O’Neill, commissario tecnico dell’Irlanda del Nord, 56 anni, noto per la sua meticolosità, prepara i playoff con l’Italia.

In conferenza stampa, il ct nordirlandese ha confermato l’esistenza di un documento abbastanza corposo, sugli avversari e anche sull’arbitro: “Gli analisti preparano un vero e proprio report sugli arbitri. I giocatori lo riceveranno. Ho qui sul telefono un report di 36 pagine che posso mostrarvi. E l’arbitro è incluso. Adam, il nostro analista senior, è molto bravo in questo: numero di ammonizioni, cosa fischia di solito, tutte queste situazioni”.

Il direttore di gara designato per la partita, in programma giovedì sera a Bergamo, è l’olandese Danny Makkelie. Uno dei migliori al mondo, che evoca anche bei ricordi agli azzurri: diresse la partita con la Croazia all’ultimo Europeo.