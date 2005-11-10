"Un gioiello e una beffa": la stampa francese mastica amaro dopo il pari contro l'Italia

Doveva essere la serata del grande ritorno a casa di Zinedine Zidane, alla prima in Francia da nuovo CT dei Galletti dopo le due trasferte in Turchia e Belgio. La festa dello Stade de France è stata però "rovinata" da una bella Italia che con sagacia, coraggio e abnegazione è riuscita a tener testa ai campionissimi francesi e strappare un pareggio per 1-1 che in casa azzurri fa tanto morale e rimpolpa la classifica.

Nonostante Zidane abbia più volte sottolineato di essere comunque contento per il punto guadagnato, la stampa francese mastica piuttosto amaro per il risultato emerso a Saint-Denis. "Un gioiello e una beffa" titola questa mattina L'Equipe, aggiungendo in prima pagina: "Grazie ancora una volta a Michael Olise, autore di una splendida punizione, i Bleus erano riusciti a concretizzare la loro supremazia. Ma approfittando di una perdita di palla di Lucas Da Cunha, gli italiani hanno gelato lo Stade de France, gremito per il suo ritrovato incontro con Zinedine Zidane".

Sulla stessa falsa riga si colloca Le Figaro, che parla di 'serata frustrante' e venendo ai singoli scrive: "Olise tra luci e ombre, Dembelé abulico". Italiani “valorosi”, invece per Le Monde, mentre il quotidiano della capitale, Le Parisien, ha scritto: "Il match che doveva essere il più semplice della settimana si trasformato in quello più complicato".