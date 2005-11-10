Carnevali vara una Juve all'italiana, Dumfries: "Sarò sempre legato all'Inter". Le top news delle 13

C’è tanta Nazionale nelle notizie della mattina dopo il bel pareggio rimediato ieri dagli Azzurri in casa della Francia. Grande soddisfazione per Alessandro Bastoni, protagonista del match: "Serve ancora pazienza, sarà una strada lunga e capiteranno ancora giornate storte: l'importante è avere fiducia. Vogliamo diventare una squadra riconoscibile, contro la Francia o contro l'ultima del ranking non deve cambiare nulla, nella nostra testa e nelle nostre gambe. Abbiamo grandissimo entusiasmo, sia nelle cose belle che in quelle brutte serve equilibrio e lo ripeto anche dopo stasera".

Juve all'italiana, Dumfries e il legame con l'Inter

Passando alla Juventus, i bianconeri stanno lavorando per una squadra più italiana. Piace Palmisani che non escluderebbe il riscatto di Vicario. In difesa occhi su Leoni del Liverpool, dove sta completando l’iter di recupero dopo l’infortunio al ginocchio. Più difficili le piste Calafiori e Palestra. Kayode e Ndour completano la lista, senza dimenticare Romano sul quale c’è anche l’Inter.

Riguardo all’Inter, oggi sono arrivate le parole di Denzel Dumfries che ricorda con affetto il suo periodo nerazzurro: “Sono in contatto con tanti giocatori e quando l'Inter segna sono molto felice per loro. Questa cosa non passerà mai. Parlo molto con Marcus, facciamo ancora gli stessi scherzi e mi racconta tutto. In questi cinque anni siamo diventati una famiglia. Ora li seguo da lontano, ma vedo tutto”, ha detto il giocatore del Real Madrid. A breve si accelererà intanto per i rinnovi di Carlos Augusto e Calhanoglu, poi sarà la volta di Dimarco. Chivu rassicura Stankovic nonostante lo scarso impiego dei primi mesi.