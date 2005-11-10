Como, tre nuovi già in top 10. Sorride Diao: ha giocato più ora che in sette mesi l'anno scorso

Como, tre nuovi già in top 10. Sorride Diao: ha giocato più ora che in sette mesi l'anno scorsoTMW
Niccolò Righi
Nel Como formato Champions League, chiamato per la prima volta a fare i conti con l'impegno ogni tre giorni, Cesc Fabregas sta già sfruttando tutta la profondità della rosa a sua disposizione. Il tecnico spagnolo ha infatti dato spazio a ben ventuno dei ventisei giocatori che compongono la squadra, iniziando così a coinvolgere praticamente tutti gli elementi a disposizione.
Altro che Nico Paz, l'intoccabile nel Como è Jacobo
Se c'è un calciatore al quale il tecnico spagnolo non sembra però voler mai fare a meno questo è Jacobo Ramon, in campo per 90 minuti in tutte le sei partite disputate in stagione dai lariani. Segue a ruota Nico Paz, che si ferma a 510 minuti. Completa, un po' a sorpresa, il podio uno dei tanti arrivati in estate: Yan Couto, davanti a Chalobah e Butez. Tra i nuovi compare anche Luis Milla, al decimo posto con 363 minuti davanti a pezzi da novanta come Baturina, Perrone o Kean. Le migliori notizie però per Fabregas arrivano da Diao e i suoi 425 minuti giocati: la scorsa stagione dovemmo aspettare marzo per vederlo così tanto in campo.
I 10 più impiegati del Como
1. Jacobo Ramon - 540 minuti
2. Nico Paz - 510 minuti
3. Yan Couto - 491 minuti
4. Jean Butez - 450 minuti
5. Trevoh Chalobah - 450 minuti
6. Alex Valle - 433 minuti
7. Assane Diao - 425 minuti
8. Anastasios Douvikas - 382 minuti
9. Lucas Da Cunha - 380 minuti
10. Luis Milla - 363 minuti