Fiorentina, De Gea è intoccabile, Dragusin quasi. Mastantuono non è tra tre più impiegati

Una squadra profondamente rinnovata, l'inizio complicato, la crisi, il cambio in panchina e poi il riscatto. In appena sette partite, la Fiorentina ha già attraversato un vero e proprio rollercoaster di emozioni, condensando in poche settimane le sensazioni che spesso accompagnano un intero campionato. Non sorprende che in questo tourbillon a tinte viola siano ben ventuno i giocatori della rosa ad aver superato i 100 minuti in campo, considerando anche chi nel frattempo ha già lasciato Firenze, come Kean e Gudmundsson.

De Gea intoccabile, Dragusin quasi

Prima con Grosso, poi con Vanoli, l'unico vero intoccabile della squadra resta il capitano David De Gea, sempre in campo, Coppa Italia compresa, nelle sette gare fin qui disputate dai gigliati. Subito alle sue spalle c'è Radu Dragusin, sempre titolare e sostituito soltanto in due occasioni, entrambe in Coppa. Sul terzo gradino del podio si trova Cher Ndour, la cui fiducia ricevuta dalla società nel corso dell'estate si è tradotta anche sul campo: per lui sono già 577 i minuti disputati, un dato che gli permette di precedere Mastantuono, fermo ai piedi del podio con 469 minuti. Tra i protagonisti della scorsa stagione troviamo anche Fagioli, sesto con 419 minuti, e Ranieri, nono a quota 354.

I 10 più impiegati della Fiorentina

1. David De Gea - 630 minuti

2. Radu Dragusin - 582 minuti

3. Cher Ndour - 577 minuti

4. Franco Mastantuono - 469 minuti

5. Mateo Pellegrino - 435 minuti

6. Nicolò Fagioli - 419 minuti

7. Arthur Atta - 400 minuti

8. Victor Valdepenas - 397 minuti

9. Luca Ranieri - 354 minuti

10. Joao Mario - 311 minuti