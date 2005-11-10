Inter, vittoria in amichevole col Lumezzane: in gol Mkhitaryan e Agbonifo
Simone Bernabei
L'Inter di Cristian Chivu, ridotta nel numero di giocatori per via degli impegni delle Nazionali, nella mattinata di oggi ha disputato un'amichevole contro il Lumezzane al Training Center di Appiano Gentile. Questa la nota del club nerazzurro:
Giornata in campo per l'Inter, che nella mattinata di sabato 3 ottobre ha disputato un'amichevole contro il Lumezzane all'Inter Training Center. Ad Appiano Gentile i nerazzurri hanno vinto 2-0 al termine di due tempi da 35 minuti: a decidere il match sono state le reti realizzate da Mkhitaryan al 14' e da Agbonifo al 62'.
INTER-LUMEZZANE 2-0 | IL TABELLINO
Reti: 14' Mkhitaryan, 62' Agbonifo
INTER: 49 Provedel (12 Di Gennaro 36'), 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 21 Jones, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 55 Bovo (57 Kaczmarski 36'), 99 Spence (41 Agbonifo 50').
A disposizione: 43 Garonetti, 49 Venturini.
Allenatore: Cristian Chivu
Lumezzane: 1 Filigheddu, 4 Paghera, 5 D'Agostino, 6 Gauli, 7 Torregrossa, 8 Rocca, 30 Boffelli, 32 Anatriello, 42 Baroncioni, 77 Diodato, 90 Nwachukwu.
A disposizione: 23 Perico, 9 Ebone, 10 Monachello, 11 Ghillani, 15 Ndiaye, 16 Ghidini, 17 Mancini, 19 Roaldno, 21 Deratti, 27 Pavanati, 44 Menegazzo, 50 D'Angelo, 72 Perina, 99 Belvedere.
Allenatore: Paolo Sammarco