Un gol... alla Stankovic: Inter, altro segnale in Champions dal figlio d'arte Aleksandar

Al 32' della sfida fra Kairat Almaty e Bruges il centrocampista della squadra belga, Aleksandar Stankovic, ha realizzato un bel gol che ha portato in vantaggio i suoi spianando la strada per il successo. Come? Con una botta al volo di prima intenzione dal limite dell'area su una respinta di pungo da parte del portiere avversario.

Un gol... alla Stankovic (padre) insomma, per il figlio d'arte che in estate ha lasciato l'Inter. Ed anche un segnale al club del papà e nel quale è cresciuto. Ricordiamo che l'Inter vanta un diritto di recompra fissato a 23 milioni di euro (di cui 10 già incassati dalla precedente cessione). Osservando il rendimento che il ragazzo sta avendo al Bruges, è facile pensare che la prossima estate fra gli uffici della dirigenza dell'Inter si parlerà anche di lui, per valutare un ritorno alla base per un talento legato a doppio filo ai colori nerazzurri.

Si tratta del secondo gol stagionale per lui in Champions League, dopo quello siglato nei preliminari. Stankovic jr ha collezionato fino a qui 32 presenze fra campionato belga, Champions e coppa Nazionale, con 4 reti e 2 assist all'attivo, ma soprattutto la sensazione che stia percorrendo al meglio il suo percorso di crescita e affermazione.