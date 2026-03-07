A. Stankovic, segnali di fumo nerazzurri: "Il mio futuro dipende dall'Inter, pronto a tornare"

Aleksandar Stankovic e l'Inter si mandano segnali, in attesa che arrivi l'estate e la decisione del club, sul fatto di esercitare o meno il diritto di recompra dal Club Brugge, dopo una stagione da protagonista in Belgio da parte del figlio d'arte.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Dazn il centrocampista ha parlato anche del suo futuro e del possibile ritorno a Milano: “Non dipende da me" - le sue parole - ". Tutti conoscono la mia situazione riguardo al contratto e alla clausola di riacquisto. Dipende da entrambi i club, dall’Inter, non da me", ha dichiarato spiegando la situazione.

Sull'eventualità di tornare a Milano però, c'è un'evidente apertura, con rassicurazioni sul fatto di sentirsi pronto a dire la sua: "Mi sento pronto a tutto" - ha aggiunto - ". Sono pronto a tante cose, quindi perché non a questa eventualità? Non posso nasconderlo; sono un grande tifoso dell’Inter. Ma ora indosso la maglia del Club Brugge e sono il loro primo tifoso".