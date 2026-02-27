Anche l'Atletico Madrid su Stankovic, ma l'Inter vanta un doppio diritto di recompra

Borussia Dortmund e Arsenal avevano già acceso i riflettori su di lui, ma nelle ultime ore si è aggiunto anche l’Atlético Madrid. Il nome di Aleksandar Stankovic sta circolando con sempre maggiore insistenza nei dossier dei grandi club europei, complice una stagione di alto profilo con la maglia del Bruges. Intanto l’Inter segue l’evoluzione con attenzione, potendo contare su un doppio diritto di recompra che la mette in una posizione privilegiata.

Dalla Spagna, l’indiscrezione è chiara: i Colchoneros stanno valutando un affondo concreto. A rivelarlo è stato Matteo Moretto, intervenuto a Radio Marca, spiegando come Diego Simeone abbia chiesto alla dirigenza uno sforzo economico per provare a portare a Madrid il centrocampista serbo. La valutazione attuale si aggira attorno ai 40 milioni di euro, cifra che testimonia l’impennata del suo valore di mercato in pochi mesi.

Basti pensare che la scorsa estate il Bruges lo aveva prelevato dall’Inter per 9,5 milioni: un investimento che oggi appare già ampiamente rivalutato. Il classe 2005, infatti, ha messo insieme 41 presenze stagionali in tutte le competizioni, arricchite da 7 reti e 5 assist, numeri importanti per un centrocampista della sua età.