Lazio, mercato sbloccato: i tre ruoli dove potrebbero arrivare rinforzi per Sarri

La notizia tanto attesa in casa della Lazio è arrivata negli scorsi giorni. La Commissione indipendente che vigila sui conti delle squadre di Serie A ha infatti sbloccato il mercato dei biancocelesti, che potranno operare liberamente nella finestra invernale dei trasferimenti che si aprirà nei prossimi giorni.

Ma quali saranno le mosse della società di Claudio Lotito per rinforzare eventualmente la squadra in mano al tecnico Maurizio Sarri? Secondo Lalaziosiamonoi.it il ds Fabiani hanno le idee chiare per cercare giocatori su tre ruoli ben specifici. Sarà cercato un attaccante centrale, un terzino sinistro e una mezz’ala. Il tutto cercando di portare a casa giocatori che rappresentino il più possibile delle "certezze" e non dunque dei giocatori troppo di prospettiva.

Sul fronte uscite attenzione alle situazioni di Nuno Tavares - richiesto dall'Arabia Saudita, dove c''è l'Al-Ittihad di Sergio Conceicao - e Castellanos, richiesto dal Flamengo e da club di Premier League. Da valutare poi la posizione di Guendouzi, che ha interesse in Turchia, anche se su di lui l'intenzione del club sembra essere quella di trattenerlo.