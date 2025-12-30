"Non ho ancora visto PSG-Inter". La ragione di Vitinha: "Mi terrebbe prigioniero del passato"

"Non ho ancora visto la partita per intero". Questa l'ammissione di Vitinha, cervello del PSG, in un'intervista rilasciata al quotidiano portoghese A BOLA a proposito della finale di Champions League vinta contro l'Inter 5-0 a Monaco di Baviera. Il miglior centrocampista del 2025, secondo i Globe Soccer Awards, ha ammesso di non aver ancora rivisto il momento che ha segnato la storia del club transalpino con la prima Coppa dalle Grandi Orecchie di sempre. "Mi piacerebbe molto guardarla, ma mi terrebbe un po’ prigioniero del passato".

"E bisogna continuare a fare prestazioni, ogni tre giorni, vincere, essere competitivi, e non voglio trovarmi in uno stato di beatitudine, non voglio guardarla", la spiegazione data da Vitinha. Il regista del PSG ha spiegato perché non vuole godersi il passato e quel dolce momento con la Champions tra le mani: "Perché è finita. È vero, è fantastico, ma è già finita. E se mi fermo un attimo per guardare… è perché fa bene, lusinga il mio ego, fa bene alla mia famiglia, fa bene a tutti guardare e dire: 'Guardate cosa abbiamo realizzato!'. Ma dovrò farlo o durante le vacanze, per riposarmi davvero, oppure in una semplice pausa di un giorno".

Solo lo sguardo avanti, insomma. E sulla scia di un Luis Enrique sempre molto ambizioso, Vitinha vuole continuare e provare a superare i 6 trofei vinti nell'anno solare ormai al termine: "Devo restare vigile, avere voglia di superarmi. È così, è stancante, è difficile, ma è più benefico che limitarsi a guardare una finale di Champions League perché è andata bene o rivedere grandi momenti, perché questo mi disconnette dall’azione presente".