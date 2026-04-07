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Un Lecce troppo brutto per essere vero, tra tante ombre e poche luci

Un Lecce troppo brutto per essere vero, tra tante ombre e poche luciTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:45Serie A
Pierpaolo Verri

Un rotondo 0-3 contro l'Atalanta impone al Lecce delle riflessioni al rientro dalla sosta. Una partita male interpretata dalla squadra di Di Francesco, fra tante ombre e poche luci.

Atteggiamento sbagliato
Aveva chiesto di ripartire dalla prestazione il tecnico giallorosso, ma lo sviluppo della gara contro la dea ha detto tutt'altro. Un Lecce remissivo e compassato sin dai primi minuti di gioco. Una sola occasione, con il tiro sparato alto da Fofana nelle prime battute di gara, poi il vuoto. Dall'altro lato del campo un'Atalanta che è andata sul velluto, senza neanche sforzarsi troppo, e che ha trovato in Falcone l'unico ostacolo per un risultato ben più rotondo.

Limiti noti
Anche contro l'Atalanta, si è confermato il trend che vede il Lecce non riuscire a strappare punti contro le squadre che occupano la parte sinistra della classifica. Si è confermata poi un'altra costante, ovvero quella per cui i giallorossi hanno grosse difficoltà a rimettere la partita in carreggiata dopo essere andati in svantaggio. Caratteristiche negative a cui la squadra di Di Francesco non è riuscita a porre rimedio nel corso del campionato.

Lo stato di forma
A ciò si aggiunge anche uno stato di forma della rosa non ottimale, fra assenze e giocatori sulla via del recupero. In vista della prossima uscita contro il Bologna, sono tante le situazioni da valutare. In difesa c'è la situazione legata a Gallo, che ha saltato la sfida con l'Atalanta ed è in dubbio anche per la prossima. Stesso discorso anche per Sottil, la cui assenza pesa sul fronte offensivo. La buona notizia è rappresentata dal recupero di Coulibaly, che avrà ora una settimana per migliorare ulteriormente la sua condizione dopo l'infortunio muscolare che lo ha rallentato nelle ultime settimane.

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