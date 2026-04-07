Barcellona e Juventus ammiratori di Bernardo Silva da tempo: la posizione del giocatore

Bernardo Silva, da capitano del Manchester City, lascerà al termine della stagione. Il centrocampista portoghese, 31 anni, ha vinto sei trofei di Premier League e una Champions League durante le sue nove stagioni con il City, ma se ne andrà alla scadenza del suo contratto (il prossimo 30 giugno). Ergo, prima dei Mondiali e alla fine della campagna 2025/26.

Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, il Barcellona e la Juventus spiccano come i club che intendono ingaggiare il 31enne a parametro zero quest'estate. Sia i blaugrana che i bianconeri sarebbero estimatori di lunga data di Bernardo Silva, che ha ereditato la fascia da capitano da Kevin De Bruyne dopo la sua partenza direzione Napoli.

Tuttavia, non sarebbero gli unici interessati, perché sarebbe finito anche nell'orbita dell'Arabia Saudita e della MLS negli USA. Ci sarebbe, però, un nuovo aspetto da sottolineare: secondo l'emittente satellitare, l'ex Benfica non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Vale a dire che non avrebbe ancora espresso una preferenza sulla sua prossima squadra.

Sarà una scelta ponderata e chissà che possa arrivare solo in seguito i Mondiali 2026, ai quali parteciperà come uno dei simboli più importanti del Portogallo con Cristiano Ronaldo & co. A distanza di circa 10 anni dal suo addio a Monaco per vestire la maglia del Manchester City, stavolta Bernardo Silva saluterà Pep Guardiola e l'Etihad Stadium per cambiare aria.