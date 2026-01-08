Un tempo a testa, Cremonese-Cagliari termina 2-2: prima gioia in A per Yael Trepy

Gol e spettacolo allo Zini fra Cremonese e Cagliari, 2-2 il punteggio finale. Primo tempo tutto dei padroni di casa, con Johnsen che ha sbloccato la gara dopo 4 minuti sfruttando l'assist di Vardy dopo l'errore in fase di disimpegno di Mina. Lo stesso ex Leicester firma il raddoppio sfruttando un'altra sbavatura della retroguardia del Cagliari, questa volta di Rodriguez. Nella ripresa è Adopo ad accorciare per il Cagliari, poi nel finale il gol del pari è arrivato con il giovanissimo Yael Trepy, al debutto in Serie A. In pieno recupero Vandeputte sfiora il gol della vittoria: il suo esterno sfiora il palo e finisce sul fondo