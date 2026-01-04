Angelino, un grande colpo per la Roma. Pagato solamente 5 milioni (e titolare fisso)

José Ángel Esmorís Tasende era uno degli esterni più promettenti d'Europa. Partito dal Manchester City, finito a New York e poi Girona, Maiorca, fino alla definitiva consacrazione con il PSV Eindhoven dove, nel 2018-19, è stato nominato anche Talent of the season e riportato da Guardiola al Manchester City. Dodici presenze in tutte le competizioni e nel gennaio del 2019 un altro prestito, stavolta al Lipsia, dove ha dimostrato, una volta di più, di essere un giocatore importante. Suo il gol contro l'Atletico Madrid che ha permesso ai sassoni di passare il turno fino alle semifinali di Champions League, battendo l'Atletico Madrid.

Sembrerebbe bastare per un trampolino verso un'altra big. Invece passa all'Hoffenheim in prestito per una stagione, poi al Galatasaray, infine alla Roma quasi per caso. Dopo pochi mesi in Turchia, dove era stato pagato 6 milioni e, di fatto, viene venduto alla stessa cifra, fra il prestito e il riscatto pagato 5 milioni nel giugno del 2024.

Angelino in Italia sta ritrovando smalto e, diversamente da altre piazze, anche una continuità di rendimento. Forse uno degli acquisti più azzeccati dell'era Friedkin, fra costo iniziale del cartellino, contratto e prestazioni. Tanto da non uscire (quasi) mai dalla formazione titolare, se non per problemi di forza maggiore. Oggi Angelino compie 29 anni.