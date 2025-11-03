Zaccagni: "Il mio obiettivo è la doppia cifra, dalla compattezza rinascerà la Lazio"

La Lazio vince all'Olimpico contro il Cagliari e si rilancia in classifica. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il capitano Mattia Zaccagni ha parlato così: "Veniamo da un momento positivo, abbiamo dato continuità ai risultati, era quello che volevamo. Abbiamo tenuto la porta involata, dalla nostra compattezza rinascerà la Lazio. Non dimentichiamo che abbiamo tanti giocatori infortunati, questa Lazio nella difficoltà è uscita a rimanere unita. Prepariamo la settimana, abbiamo una grande partita. Doppia cifra? Il mio obiettivo è sempre quello, però prima aiutare la squadra. E se in alcune partite c’è bisogno di fare il terzino, io lo faccio".