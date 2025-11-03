Si è conclusa la 10^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 10^ giornata di Serie A:
UDINESE-ATALANTA 1-0 - Il tabellino (rileggi il live di TMW)
Marcatore: 40' Zaniolo (U)
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola (30' st Palma), Kabasele, Solet; Zanoli (30' st Ehizibue), Ekkenlenkamp (24' st Piotrowski), Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo (24' st Bayo), Buksa (41' st Zarraga). A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Zemura, Modesto, Lovric, Miller, Gueye, Bravo. All.: Runjaic
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (40' st Brescianini), Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski (32' st Bellanova); Samardzic (32' st De Ketelaere), Sulemana (14' st Lookman); Scamacca (14' st Krstovic). A disp.: Rossi, Sportiello, Obdric, Ahanor, Musah, Bernasconi. All.: Juric
Le pagelle di Udinese-Atalanta 1-0
---------------------------
NAPOLI-COMO 0-0 - Il tabellino (rileggi il live di TMW)
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic ; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola (1' st Gutiérrez); Anguissa, Gilmour (37' Elmas), McTominay; Politano (42' st Lobotka), Hojlund (42' st Lucca), Neres (28' st Lang). A disp.: Contini, Ferrante, Gutiérrez, Juan Jesus, Olivera, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Vergara, Ambrosino. All.: Conte
COMO (4-2-3-1): Butez, Smolcic (26' st Posch), Ramon, Kempf (8' Diego Carlos), Valle; Caqueret (26' st Da Cunha), Perrone; Addai (37' st Rodriguez), Nico Paz, Diao; Morata (37' st Douvikas). A disp.: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Van Der Brempt, Baturina, Vojvoda, Le Borgne, Rodriguez, Kühn, Cerri. All.: Fabregas
---------------------------
CREMONESE-JUVENTUS 1-2 - Il tabellino (rileggi il live di TMW)
Marcatori: 2' Kostic (J), 23' st Cambiaso (J), 38' st Vardy (C)
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano (36' st Johnsen), Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo (17' st Sarmiento), Vandeputte, Floriani Mussolini (26' st Faye); Bonazzoli (26' st Vazquez), Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Valoti, Ceccherini, Lordkipanidze, Folino. All.: Nicola.
JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie (40' st Rugani), Locatelli, Thuram (34' st Adzic), Kostic (34' st Joao Mario); Openda (19' st Conceicao), Vlahovic (40' st David). A disp.: Perin, Scaglia, Zhegrova, Miretti, Rouhi, Pedro Felipe. All.: Spalletti.
Le pagelle di Cremonese-Juventus 1-2
---------------------------
HELLAS VERONA-INTER 1-2 - Il tabellino (rileggi il live di TMW)
Marcatori: 16' Zielinski (I), 40' Giovane (H), 45'+4' st aut. Frese (I)
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro (43' st Harroui), Gagliardini, Bernede (28' st Niasse), Bradaric; Giovane (35' st Sarr), Orban (28' st Mosquera). Allenatore: Zanetti.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique (10' st Dumfries), Sucic, Calhanoglu, Zielinski (10' st Barella), Carlos Augusto (20' st Dimarco); Bonny (10' st Esposito), Lautaro. Allenatore: Chivu
Le pagelle di Verona-Inter 1-2
---------------------------
TORINO-PISA 2-2 - Il tabellino (rileggi il live di TMW)
Marcatori: 13’, 29’ rig. Moreo (P), 42’ Simeone (T), 45’+3' Adams (T)
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismailj, Maripan (22’ st Tameze), Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic (1’ st Ngonge), Lazaro (28’ st Biraghi); Adams (21’ st Gineitis), Simeone (33’ st Zapata). A disp.: Siviero, Popa, Masina, Dembelé, Ilkhan, Asllani, Anjorin, Njie. All.: Baroni
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré (21’ st Nzola), Vural (38’ st Marin), Hojholt (1’ st Aebischer), Akinsanmiro, Leris (38’ st Cuadrado); Moreo (21’ st Angori), Meister. A disp.: Nicolas, Scuffet, Mbambi, Albiol, Bonfanti, Denoon, Lorran, Piccinini, Tramoni, Buffon. All.: Gilardino
---------------------------
FIORENTINA-LECCE 0-1 - Il tabellino (rileggi il live di TMW)
Marcatori: 23’ Berisha (L)
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo (31’ st Fazzini), Ranieri; Dodo, Ndour (1’ st Sohm), Nicolussi Caviglia (1’ st Mandragora), Fagioli (1’ st Gudmundsson), Fortini; Kean, Dzeko (15’ st Piccoli). A disp.: Martinelli, Lezzerini, Kospo, Kouadio, Parisi, Marì, Richardson. All.: Pioli.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Morente (44’ st Kaba), Berisha (31’ st Maleh), Banda (28’ st Pierotti); Stulic (44’ st Camarda). A disp.: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Kouassi, Siebert, Sala, Helgason, Sottil, N’Dri. All.: Di Francesco.
Le pagelle di Fiorentina-Lecce 0-1
---------------------------
PARMA-BOLOGNA 1-3 - Il tabellino (rileggi il live di TMW)
Marcatori: 1' Bernabé (P), 17' Castro (B), 22' st Castro (B), 46' st Juan Miranda (B)
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati (40' Ndiaye), Valenti; Ordoñez, Bernabé, Keita, Estevez (23' Sørensen), Britschgi (32' st Hernani); Pellegrino (32' st Djuric), Benedyczak (32' st Cutrone). A disposizione: Corvi, Rinaldi, Løvik, Begic, Cremaschi, Troilo, Trabucchi, Plicco, Cardinali, Ciardi. All.: Cuesta
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Juan Miranda; Freuler (10' st Moro), Pobega; Orsolini (37' st Bernardeschi), Odgaard (26' st Fabbian), Rowe (37' st Cambiaghi); Castro (26' st Dallinga). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Casale, Ferguson, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana. All.: Niccolini (sostituisce Italiano)
Le pagelle di Parma-Bologna 1-3
---------------------------
MILAN-ROMA 1-0 - Il tabellino (rileggi il live di TMW)
Marcatori: 39' Pavlovic (M)
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (42' st Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku (39' st Loftus-Cheek), Leao (45'+4' st Tomori). A disposizione: Pittarella, Terracciano, Odogu, Estupinan, Jashari, Castiello. Allenatore: Allegri
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (39' st Tsimikas); Wesley, El Ayanoui (6' st Pellegrini), Kone, Cristante, Celik (31' t Dovbyk); Soulé (6' st Bailey), Dybala (39' st Baldanzi). A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Ziolkowski, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. Allenatore: Gasperini
---------------------------
SASSUOLO-GENOA 1-2 - Il tabellino (rileggi il live di TMW)
Marcatori: 18’ Malinovskyi (G), 2’ st Berardi (S), 45’+3’ st Ostigard (G)
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (33’ st Coulibaly); Thorstvedt, Matic, Kone (19’ st Vranckx); Berardi (33’ st Cheddira), Pinamonti (41’ st Moro), Laurienté (19’ st Fadera). A disp.: Turati, Zacchi, Candé, Odenthal, Lipani, Iannoni, Pierini. All.: Grosso
GENOA (4-4-2): Leali; Marcandalli (23’ st Ellertsson), Ostigard, Vasquez; Martin, Frendrup, Thorsby (40’ st Gronbaek), Malinovskyi (14’ st Masini), Norton-Cuffy; Vitinha (14’ st Messias), Colombo (23’ st Ekuban). A disp.: Carboni, Cornet, Cuenca, Ekhator, Fini, Onana, Sabelli, Siegrist, Stanciu, Venturino. All.: Murgita e Criscito
Le pagelle di Sassuolo-Genoa 1-2
---------------------------
LAZIO-CAGLIARI 2-0 - Il tabellino: (rileggi il live di TMW)
Marcatori: 20’ st Isaksen (L), 45’+1’ st Zaccagni (L)
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (28’ st Pellegrini), Gila, Romagnoli (1’ st Provstgaard), Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic (17’ st Vecino); Isaksen (39’ st Pedro), Dia (39’ st Noslin), Zaccagni.
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Hysaj, Provstgaard, Patric, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro.
Allenatore: Sarri.
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Palestra (34’ st Idrissi), Mina, Luperto, Zappa; Adopo, Prati, Folorunsho (34’ st Pavoletti); Gaetano (12’ st Felici), Esposito (24’ st Kilicsoy); Borrelli (24’ st Luvumbo).
A disposizione: Radunovic, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Kilicsoy, Rodriguez, Felici, Di Pardo, Cavuoti, Pavoletti, Ze Pedro, Luvumbo.
Allenatore: Pisacane.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.