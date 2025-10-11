Una buona Italia verso i playoff, la Norvegia non fa sconti: le top news delle 22

Una buona Italia, quella che si è presentata in campo a Tallinn per la partita di qualificazioni ai prossimi Mondiali contro l'Estonia. Al termine del primo tempo gli Azzurri conducono per 2-0 grazie ai gol segnati dai due centravanti Kean e Retegui, per i quali però non è stata solamente una serata di sorrisi. Il primo ha infatti abbandonato il campo per infortunio dopo un quarto d'ora, venendo sostituito da Pio Esposito, mentre il secondo ha sbagliato un calcio di rigore, riuscendo comunque a superare l'episodio negativo con la rete segnata.

Segui la partita con TMW

Il tutto dopo che però la vittoria della Norvegia, l'ennesima goleada degli scandinavi in questo gironcino, aveva di fatto già condannato l'Italia a pensare ai playoff di marzo come strada inevitabile per l'accesso ai Mondiali. Haaland e compagni hanno rifilato un sonoro 5-0 a Israele, senza diritto di replica. Un risultato che avvicina la qualificazione diretta ai Mondiali del 2026, mandando anche un chiaro messaggio alle altre Nazionali del mondo in vista della rassegna iridata.

Intanto prosegue a Trento il Festival dello Sport. Dal quale arrivano adesso le parole di Lothar Matthaus, che ha svelato tra le altre cose un retroscena di mercato che lo riguarda: "Trapattoni mi ha convinto. Non c'era solo l'Inter, ad esempio la Juventus era interessata a me, ce ne erano tantissime di squadre sulle mie tracce. Ma Trapattoni per me era quello che ha lottato davvero per avermi nella sua squadra. Con lui avevano lavorato Muller e Rummenigge e mi avevano parlato di lui ed ho deciso per questo di giocare nell'Inter".