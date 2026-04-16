Una Fiorentina tutto cuore non basta: all’intervallo è 1-1 e Crystal Palace a 45' dalla semifinale

Termina 1-1 il primo tempo tra la Fiorentina e il Crystal Palace, gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League. I viola giocano un primo tempo tutto cuore ma non basta per impensierire gli inglesi che, forti del 3-0 maturato all’andata, riescono anche ad andare in vantaggio con il gol di Sarr. I viola provano a tenere aperto il discorso qualificazione con il rigore trasformato da Gudmundsson alla mezz’ora ma nella ripresa servirà un autentico miracolo.

Ritmi alti nei primi minuti

Al Franchi è la formazione ospite ad avere la prima chance dopo 3 minuti per chiudere definitivamente il discorso qualificazione dopo una bella processione centrale di Sarr che trova liberissimo sulla destra Munoz, il quale calcia a lato a tu per tu davanti a De Gea. Risponde la Fiorentina dopo 5 minuti con un bel tiro dal limite di Fagioli diretto alla sinistra di Henderson, ma Lacroix devia di testa una traiettoria che sembrava particolarmente insidiosa.

Sarr la sblocca, la Fiorentina prova a tenerla aperta

La partita si infiamma in poco più di dieci minuti con il gol di Sarr che sembra mandare la Fiorentina all’inferno, ma con Gudmundsson che prova a tenere aperto il discorso qualificazione. Al 17’ il Crystal Palace esce dalla pressione viola con un disimpegno da manuale che lancia un contropiede da urlo orchestrato dalle velocissime ali degli inglesi. Mitchell galoppa sulla sinistra e serve al centro Sarr, il quale si appoggia a Munoz che chiude il triangolo per la testa dell’esterno senegalese che batte De Gea. Passano poco più di 10 minuti e la Fiorentina risponde con il rigore trasformato da Albert Gudmundsson dopo che in precedenza Mandragora era stato bravo ad anticipare un pallone vagante in area prima di essere colpito da Canvot. La rete galvanizza i padroni di casa che al 35’ hanno una buona chance per fare il 2-1 ma difesa londinese è brava a chiudere ancora su Gudmundsson anche se pure in questo caso Glasner deve ricorrere ai ripari per l'infortunio di Lacroix sostituito da Chadi Riad L'ultimo squillo è sempre di parte toscana con il tiro di Solomon dal limite che viene deviato in corner da Henderson.