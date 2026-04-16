TMW La stagione della Fiorentina è virtualmente finita: Paratici dovrà pensare presto al futuro

La partita di oggi è la fotografia perfetta della stagione della Fiorentina, una squadra che avrebbe potuto raccogliere molto più di quanto ha raccolto, ma che invece deve accontentarsi di una salvezza, che conquisterà matematicamente nelle prossime gare, e di un quarto di Conference League. Il 2025-2026 dei viola è virtualmente finito il 16 aprile, adesso urgono riflessioni per ripartire con un nuovo progetto e nuove ambizioni.

Commisso, Paratici, Ferrari e gli altri uomini mercato della società gigliata dovranno valutare se il lavoro di Vanoli sarà stato sufficiente per permettergli di guadagnarsi una riconferma. Quel che è certo è che la Fiorentina nel corso della sua storia ci ha abituato a lottare per altri tipi di traguardi: il dato inconfutabile è che, da quando esiste la Conference League, questo è il peggior risultato ottenuto da un'italiana.

Lunedì la Fiorentina andrà al Via del Mare a sfidare il Lecce e, qualora riuscisse a non perdere, ipotecherà la permanenza in categoria. C'è poco da esultare però perché senza Europa anche il mercato può essere rivoluzionato e trattenere i giocatori più rappresentativi potrebbe essere più complicato del previsto. Le cose da fare non mancheranno, da stasera è giusto anche pensare di programmare il prossimo futuro.