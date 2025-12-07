Una Roma acciaccata vola a Cagliari: Gasp chiama gli “Highlander” a raccolta

Alle 15.00 di oggi la Roma sarà ospite del Cagliari alla Unipol Domus per affrontare la squadra di Fabio Pisacane con l’obiettivo di rilanciarsi in classifica dopo aver perso la vetta nello scontro diretto contro il Napoli. Una trasferta insidiosa, contro un avversario alla ricerca di punti pesanti in chiave salvezza, che arriva però in un momento delicato per i giallorossi dal punto di vista fisico.

Nella conferenza stampa della vigilia, Gian Piero Gasperini ha ammesso di non essere riuscito a sfruttare pienamente la settimana libera dagli impegni europei. Nonostante la possibilità di concentrarsi solo sulla trasferta in Sardegna, i problemi non sono mancati: diversi acciacchi hanno condizionato la preparazione. Paulo Dybala e Tommaso Baldanzi, messi ko da una forte influenza, sono rientrati in gruppo solo tra venerdì e sabato; Koné ed El Aynaoui portano ancora addosso i postumi della sfida contro il Midtjylland, mentre Angelino è tornato ad allenarsi dopo due mesi ai box, ma non è stato convocato. Fuori dalla lista anche Wesley, lasciato a Trigoria per precauzione.

Tuttavia, il tecnico di Grugliasco non ha perso la fiducia nel suo gruppo. Anzi, ha scherzato definendo i suoi calciatori “Highlander”, come i guerrieri immortali del film di Russell Mulcahy: uomini capaci di andare oltre la fatica e i problemi fisici. “Ho piena fiducia in tutti”, ha ribadito con forza in sala stampa. Perché questa Roma, ha spiegato il Gasp, può contare su un collettivo straordinario composto da professionisti seri e attaccati alla causa.

Oggi a Cagliari servirà proprio quello: spirito, compattezza e il desiderio di ritornare subito in alto. Insomma, una prestazione da “Highlander”.