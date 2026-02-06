Hellas, la prima di Sammarco. Corriere di Verona: "Un crash-test contro il Pisa"

"La prima di Sammarco: un crash-test contro il Pisa": questo è uno dei titoli della prima pagina di oggi del Corriere di Verona. Chiamato a sostituire Zanetti alla guida dell'Hellas, il tecnico esordirà questa sera alle 20.45 in una gara da dentro o fuori ovvero lo scontro salvezza contro i nerazzurri.

Le prime parole del mister dopo l'annuncio: "Grande emozione da quando mi hanno chiamato, in Serie A ci sono solo 20 allenatori. Ma anche grande professionalità. Dobbiamo portare professionalità e credibilità per fare rendere al meglio questi ragazzi. Sulla questione ad interim non mi sono soffermato, il mio obiettivo da quando mi hanno chiamato è la partita contro il Pisa. Sento la vicinanza del Presidente, per quello che ha detto ieri, e del direttore, per quello che mi ha detto personalmente, ma mi sono interessato solo alla partita".