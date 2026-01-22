Due sconfitte in tre giorni per l'Under 17 di Franceschini contro la Spagna
Seconda sconfitta per l'Under 17 di Daniele Franceschini in amichevole contro la Spagna a Las Rozas. Finisce 3-0 per le furie rosse, due giorni dopo il 2-0 sempre per gli iberici.
Questa la formazione scesa in campo per gli azzurrini (4-3-1-2): Christian Lupo (Lecce; Alessandro Foroni (Inter), Andrea Donato (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Matteo Albini (Como); Andrea Pibiri (Cagliari), Giovanni Francesco Baldini (Bologna), Lorenzo Bernamonte (Fiorentina); Thomas Corigliano (Juventus); Luca Menon (Milan), Tommaso Casagrande (Hellas Verona).
