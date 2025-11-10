Under 21, Baldini: “Fiducioso per la sfida contro la Polonia. Marianucci assente per scelta tecnica”

Silvio Baldini, tecnico dell'Under 21, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista delle gare contro Polonia e Montenegro. La squadra affronterà a Stettino i polacchi venerdì 14 novembre, mentre martedì 18 è previsto l’incontro col Montenegro a Niksic. "La Polonia ha dimostrato fin qui le sue qualità, basta guardare la classifica. Conosciamo le difficoltà di questa partita ma sono fiducioso: perché anche i ragazzi sanno che in questi casi devono dare il loro meglio rispetto a quelle gare che sembrano scontate, come è accaduto a noi con l’Armenia un mese fa, quando c’è voluto poi un tempo per venire a capo della situazione“, ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico. Sull’assenza di Ndour, Baldini ha anticipato: “Al suo posto, la prima scelta è quella di utilizzare Dagasso, come già accaduto nel secondo tempo contro l’Armenia“.

Al gruppo, si è aggiunto il centrocampista del Monza, in prestito dal Milan, Kevin Zeroli (18 presenze e 4 gol tra Under 19 e 20), terza novità di questo primo giorno di raduno: “Come tanti altri, li abbiamo monitorati in questi ultimi mesi ed erano stati inseriti nelle pre-convocazioni, senza poi essere chiamati. Dobbiamo cercare, pian piano, di conoscere il maggior numero di questi ragazzi che stiamo seguendo. Quando li ho visti, stamattina, gli si leggeva in faccia la gioia di essere qui“.

Sul ritorno di Comuzzo, Baldini ha detto: “Aveva avuto un problema di salute a settembre, poi non ho avuto più notizie da nessuno. In queste ultime settimane abbiamo chiarito la situazione con il club e con il ragazzo e quindi oggi è tornato con noi“.

Nella retroguardia mancherà il centrale del Napoli Luca Marianucci: “Come ho già detto al ragazzo, che con noi ha giocato 4 partite da titolare, con noi è partito benissimo ma poi le sue prestazioni sono calate. Nell’ultima partita, poi, ha preso un’ammonizione al 45’ del primo tempo che non mi è piaciuta, come non mi è piaciuto in quel caso il suo atteggiamento“.