United, altri acquisti a gennaio? Amorim: "Vedremo: Sesko ko e c'è la Coppa d'Africa..."

United, altri acquisti a gennaio? Amorim: "Vedremo: Sesko ko e c'è la Coppa d'Africa..."
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
ieri alle 23:41Calcio estero
Daniele Najjar

Parlando in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 di sabato contro il Tottenham, l'allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, ha parlato apertamente della possibilità di ingaggiare un nuovo attaccante a gennaio.

La partita contro gli Spurs è stata rovinata dagli infortuni di Benjamin Šeško, Harry Maguire e Casemiro, con l'attaccante sloveno che ha lasciato il campo con un infortunio al ginocchio. L'ex Lipsia verrà sottoposto ad accertamenti per determinare la gravità dell'infortunio, anche se la stampa inglese parla di prime sensazioni positive sul fatto che possa non trattarsi di qualcosa di grave.

Il tecnico portoghese ha confermato la sua intenzione di rafforzare la squadra durante la sessione invernale di calciomercato, anche considerando le probabili partenze dei vari Bryan Mbeumo, Amad Diallo e Noussair Mazraoui per la Coppa d'Africa: "Dobbiamo controllare tutto, vedere cosa è successo a Ben (Šeško). Certo, avremo un problema con la Coppa d'Africa, ma lo sapevamo già. Vedremo, quando si aprirà la sessione di calciomercato, se riusciremo a migliorare la squadra e a sistemare alcune cose". Insomma, una apertura al mercato di gennaio, che potrebbe indirettamente riguardare anche le squadre di Serie A interessate ai giocatori dello United, come Joshua Zirkzee, visto che l'allenatore portoghese non ha escluso nuovi arrivi nella finestra invernale.

