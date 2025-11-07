Un ottobre da vecchio Man' United: Amorim e Mbeumo premiati dalla Premier League

Ottobre è stato un mese da incorniciare per il Manchester United, che ha conquistato un prestigioso doppio riconoscimento in Premier League. Ruben Amorim è stato nominato Barclays Manager of the Month per la prima volta in carriera, mentre Bryan Mbeumo ha vinto il premio EA SPORTS Player of the Month.

Il tecnico portoghese, arrivato a Old Trafford nel novembre 2024, ha guidato il club a tre vittorie consecutive nel mese di ottobre: 2-0 contro il Sunderland, 2-1 nel sentitissimo derby d'Inghilterra contro il Liverpool ad Anfield - la prima vittoria dei Red Devils in casa dei Reds da quasi dieci anni - e un convincente 4-2 contro il Brighton & Hove Albion. "Il merito non è mio, ma dei giocatori. Hanno fatto un lavoro straordinario. Ora il nostro obiettivo è vincere il prossimo premio, perché significherebbe vincere altre partite", ha dichiarato Amorim dopo la consegna del trofeo.

L’ala camerunese, invece, ha vissuto settimane da protagonista, contribuendo con tre gol e un assist ai successi della sua squadra. Il numero 19 è andato a segno o ha fornito un assist in tutte le tre partite di ottobre, diventando così il capocannoniere stagionale del club con quattro reti in Premier League. Contro il Liverpool ha sbloccato il risultato dopo appena 62 secondi, mentre nella sfida casalinga con il Brighton ha realizzato una doppietta. È il primo giocatore dello United a vincere il premio EA SPORTS Player of the Month dal marzo 2025, quando a riuscirci fu Bruno Fernandes.