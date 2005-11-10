United-Roma, Rensch alza bandiera bianca per un problema muscolare: al suo posto Lulli al 21'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 21:25Serie A
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03.11.2026 21:25Serie A
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Prima sostituzione forzata per la Roma di Gian Piero Gasperini, con il tecnico giallorosso che è stato costretto a sostituire Devyne Rensch per un problema muscolare. Al suo posto, dopo 21 minuti, è subentrato Lulli.
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