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Incredibile rimonta dello United e Roma ko: da 0-2 a 3-2. Grande rammarico giallorosso

Lorenzo Di Benedetto
autore
Lorenzo Di Benedetto
ieri alle 22:56Serie A
03.11.2026 22:56Serie A
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Primo tempo perfetto e ripresa da dimenticare per la Roma di Gasperini a Old Trafford: una sconfitta che fa malissimo ai giallorossi.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Incredibile sconfitta della Roma di Gian Piero Gasperini a Old Trafford contro il Manchester United. I giallorossi, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio 0-2 hanno subito la rimonta dei Red Devils nella ripresa, con la doppietta di Cunha che ha regalato un insperato successo alla squadra di Carrick.

Soule e Malen in gol per un primo tempo perfetto

Giallorossi che sono passati in vantaggio dopo undici minuti grazie al gol di Matias Soule, servito alla perfezione da Rodrigo Mora con uno splendido cambio di campo che ha trovato l'argentino tutto solo e in grado di stoppare il pallone con il destro e di battere Lammers con il sinistro sul primo palo. Poco più tardi, al diciottesimo, il raddoppio. Tiro in porta con il destro dello stesso Soule e respinta con il braccio di Heaven per un rigore solare assegnato immediatamente dal direttore di gara: dal dischetto impeccabile Malen, che ha raddoppiato trovando lo 0-2, risultato con il quale si è chiusa la prima frazione di gioco.

Bruno Fernandes riapre la partita

Gasperini, all'intervallo, ha deciso di lasciare Rodrigo Mora negli spogliatoi, inserendo Pisilli, con la partita che ha però cambiato subito copione. Più agguerriti gli inglesi e più intimorita la Roma, con il risultato che è poi cambiato al minuto numero 58 grazie al calcio di rigore prima fallito e poi trasformato da Bruno Fernandes. Il portoghese si è presentato dal dischetto e si è fatto ipnotizzare da Vasquez ma il direttore di gara ha fatto ripetere il penalty a causa dell'ingresso in area anticipato di Cristante, che era stato poi il primo ad arrivare sulla respinta del portiere colombiano. Secondo tentativo per il portoghese e gol dell'1-2.

Due volte Cunha in tre minuti

A quel punto la partita è completamente cambiata e nel giro di tre minuti, dall'83' all'86' il Manchester United ha trovato due gol con Matheus Cunha. Il primo sfruttando una buca difensiva colossale di Balerdi che gli ha spalancato la strada verso il 2-2 e il secondo battendo Vasquez con un destro potentissimo, sempre su uscita fuori tempo dell'ex Marsiglia. Al 91', poi, espulso proprio l'attaccante brasiliano per doppia ammonizione, ma i giallorossi non hanno avuto la forza di rimontare, subendo una sconfitta che fa malissimo.

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