Insulti sessisti a Ferrieri Caputi, la Procura federale apre fascicolo d'indagine

La Procura federale aprirà un’inchiesta sugli insulti sessisti rivolti allo stadio Sinigaglia a Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitra di Como-Venezia nell’ultimo turno di campionato, chiaramente udibili anche nella diretta TV della partita. Il Giudice Sportivo della Serie A, nel comunicato diramato oggi, ha infatti chiarito di non potersi esprimere in merito, rimandando la questione all’ufficio guidato da Giuseppe Chiné.

Il comunicato del Giudice Sportivo

“Il Giudice Sportivo, in ordine al rapporto dei collaboratori della Procura federale sulle frasi offensive rivolte al Direttore di gara in base a quanto rilevato dagli organi di stampa, atteso che le frasi non sono state direttamente percepite dai detti collaboratori della Procura, demanda alla Procura medesima ogni eventuale ulteriore accertamento, in base alle proprie competenze, in ordine all’accaduto e all’eventuale responsabilità dei singoli e della società di riferimento”.

Cosa succede ora

Le offese a Ferrieri Caputi - che in campo aveva valutato correttamente di concedere rigore per il Venezia, salvo essere corretta dal VAR - sono state ascoltate in maniera abbastanza chiara (“Vai a fare la pasta al sugo o a passare l’aspirapolvere” e “Arbitrare non è per te”) anche da chi era a casa, ma non dai due ispettori della Procura presenti a Como. Chiné avvierà quindi un’indagine, acquisendo immagini e audio, ma anche ascoltando chi era in campo al Sinigaglia, per capire da dove arrivassero le offese e quali conseguenze possano comportare.