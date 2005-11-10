Napoli, Allegri: "Siamo in 13, ma non è una giustificazione. Mercato? Pensarci serve a poco"

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così alla vigilia del match contro il Porto in Champions League: "Oggi non riusciamo neanche a fare il torello perché non copriamo tutto il cerchio del centrocampo (ride, ndr). La gara sarà difficile, dovremo soffrire, penso ci serva anche".

Cosa manca al Napoli?

"Dei piccoli dettagli che fanno sì che possiamo portare a casa i risultati. Questa alternanza ne è la dimostrazione, in Champions il destino è nelle nostre mani. Con 10 punti andremo ai playoff, sarebbe un bel traguardo, mentre in campionato siamo in ritardo. Dovremo giocare domani, preparare la gara contro la Lazio e recuperare i calciatori durante la sosta".

Avete preso 11 gol su 20 negli ultimi 15 minuti.

"Nel calcio quando succedono queste cose vai sempre alla ricerca delle spiegazioni. In quei momenti lì penso ci voglia carattere e voglia di portare a casa il risultato, noi abbiamo pagato degli episodi. Bisogna fare meglio anche in altre situazioni".

In che senso "vi fa bene soffrire"?

"Il senso è semplice, soffrire un po' ogni tanto ci serve. Prendiamo gol troppo facilmente e questo non va bene".

È presto per pensare al mercato di gennaio?

"Pensare a quello che è successo e che sarà serve a poco. Quello che è successo non serve a niente, quello che sarà lo vedremo. Dobbiamo andare in campo e giocare bene, degli spezzoni giusti li abbiamo fatto, in alcuni momenti però non riusciamo a gestire e dobbiamo migliorare. Le assenze non devono essere una giustificazione, siamo in 13, domani dovremo soffrire".

De Bruyne ci sarà?

"Non è che non lo voglio dire, farò allenamento e vedrò chi sta in piedi".